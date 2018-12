Turisti si po novom zaplatia za vstup do centra Benátok: Neplatí to však pre všetkých

Benátky budú môcť vyberať od turistov peniaze za vstup do historického centra mesta.

Vyplýva to zo zákona o rozpočte, ktorý dnes v Ríme schválili členovia Poslaneckej snemovne, informovala agentúra DPA. V závislosti na ročnom období by severotalianske mesto mohlo od ľudí, ktorí si budú chcieť prezrieť historické centrum, žiadať od 2,50 do desať eur.

Nové opatrenie by sa malo dotknúť iba jednodňových turistov, ktorí si mesto chcú prezrieť bez toho, aby sa v ňom ubytovali. Hoteloví hostia platia v Benátkach podobne ako inde mestskú daň. Akým spôsobom by ľudia vstupné platili, zatiaľ nie je jasné. Uvažuje sa o tom, že by sa poplatok vyberal napríklad na výletných lodiach či v autobusoch, ktoré do mesta turistov privážajú.

Benátska radnica sa teraz zaoberá tým, ako nájsť "vyváženú reguláciu", ktorá "by chránila všetkých tých, ktorí na našom území žijú, študujú a pracujú", napísal na twitteri starosta severotalianskeho mesta Luigi Brugnaro.

Benátky dlhodobo bojujú s veľkým množstvom turistov, ktorí si chcú historické mesto prehliadnuť. Turisti v meste ďaleko prevyšujú počet obyvateľov. Miestne úzke uličky sa tak v čase hlavnej turistickej sezóny stávajú takmer nepriechodné. Davy sú obzvlášť veľké, keď do mesta dorazia výletné lode s tisíckami turistov na palube, ktorí okamžite vyrazia na výlet do mesta.

Hromadná turistika a vyľudňovanie sú už dlhú dobu príčinou nespokojnosti Benátčanov. Vlani v lete dokonca vyšlo do ulíc okolo 2000 miestnych na protest proti turistickému priemyslu. Už roky mesto jedná o možnosti regulácie počtu turistov v meste. Cieľom je podporiť zodpovedný a udržateľný cestovný ruch s ohľadom na záujmy obyvateľov. Opatrenia obsiahnuté v zákone o rozpočte sa netýkajú len Benátok. Poplatok za vstup budú môcť vyberať napríklad aj ostrov Elba či Liparské ostrovy. Tie budú môcť žiadať od 2,50 do piatich eur.