Ani Adela nie je neomylná, z kiksu si však ťažkú hlavu nerobí: Toto ju robí človekom s veľkým Č!

Pri Adele platí, že zreje do krásy. V bielych šatách s trblietavým nádychom počas moderovania slávnostného galavečera projektu Najväčší Slovák jej to mimoriadne pristane. Adelinou hlavnou devízou je však to, že sa nepovažuje za neomylnú a aj pri prešľape si dokáže zachovať nadhľad a urobiť si srandu sama zo seba. Čím nás ešte prekvapí počas galavečera? Sledujte 1. januára večer na RTVS.