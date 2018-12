Euro používame už 10 rokov: Prevažujú plusy alebo mínusy? Podľa analytika malo Slovensko šťastie

Prvý deň v roku si pripomenieme okrúhle výročie prijatia eura na Slovensku. Pred desiatimi rokmi sme sa tak zaradili do elitného klubu krajín platiacich spoločnou európskou menou. Čo priniesla dekáda v eurozóne pre Slovákov?

Prvé krajiny Európskej únie prijali euro začiatkom roka 2002. Na Slovensku sa europeniaze začali používať 1. januára 2009, keď sme ho prijali ako 16. člen v poradí. Slovenskú korunu, ktorú sme používali od vzniku samostatného štátu, nahradila nová mena, na ktorú si ľudia museli chvíľu zvykať.

Po desiatich rokoch platenia už s nimi nemáme problém. „Viac než dve tretiny Slovákov považuje zavedenie eura u nás za pozitívnu vec, čo prevyšuje aj priemer eurozóny. Problémy s používaním a rozlišovaním eurobankoviek nemá 90 % našincov a s mincami si dokážu poradiť tri štvrtiny,“ vysvetlila analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Plusy aj mínusy

Praktické výhody využívania spoločnej európskej meny pocítili Slováci okamžite. Okrem bezproblémového platenia tou istou menou v zahraničí sa to prejavilo aj na ekonomike.

„Prílev zahraničných investícií sa preklápa do zvýšeného dopytu po pracovných silách, čo následne znižuje nezamestnanosť. Každá minca však má dve strany. Tým, že Slovensko prijalo spoločnú menu, stratilo nezávislú menovú politiku a tým pádom sa musí prispôsobovať menovej politike Európskej centrálnej banky,“ dodala Dovalová s tým, že to nemusí byť pre našu ekonomiku vždy výhodné.

„V prípade krajiny pod Tatrami sa to prejavilo v krízovom roku 2009, keď zaznamenala výrazne väčšiu kontrakciu rastu ako neeurová Česká republika s oslabujúcou korunou,“ uviedol konkrétny príklad analytik J&T banky Stanislav Pánis.

Slovensko posilnilo

Slovensko prijalo euro ako prvá a doposiaľ jediná krajina V4. Nechýbalo však veľa a nemuselo to tak byť. „Mali sme štastie. Keby sme neboli vstúpili v tom čase v roku 2008, tak je možné, že už by sme tú možnosť nemali. Lebo potom prišla finančná kríza, problémy v eurozóne a je možné, že Slovensko by už potom nebolo splnilo ukazovatele na to, aby mohlo byť členom eurozóny a možno by nebola ani taká veľká politická podpora pre prijatie eura,“ vyhlásil analytik portálu Euroactiv.sk Radovan Geist, podľa ktorého sme získali aj väčší politický vplyv a naša pozícia v EÚ sa zlepšila.

„Vidieť to aj na tom, ako sa k nám stavajú okolité krajiny V4. Slovensko je tým, kto sedí za stolom, kde sa prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú aj ich ekonomiku. Česká republika napriek tomu, že má silnejšiu ekonomiku, Poľsko napriek tomu, že je to veľká krajina s veľkou ekonomikou, nemá také slovo,“ dodal Geist.

Hlavne politicky výhodné

Stanislav Pánis, analytik J&T banky

Euru vďačíme za konsolidáciu verejných financií a prijatie mnohých štrukturálnych reforiem. Je nesporné, že podnikateľskému sektoru na Slovensku, najmä firmám obchodujúcim v rámci eurozóny, prinieslo euro okamžité priame výhody. Ide o odstránenie kurzového rizika a zníženie transakčných nákladov pri konverzii mien, v administratíve a v účtovníctve.

Na druhej strane je často opomínané, že flexibilný menový kurz (pri zachovaní koruny), nemusí byť nevýhodou. Pôsobí ako tlmič hospodárskych šokov, bez ktorého sa môžu prejaviť na ekonomike omnoho tvrdšie. Prijať ho bolo výhodné najmä z politického a nie ekonomického hľadiska.

Euro zrýchlilo rast

Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky

Jednoduchšie to majú aj obyčajní ľudia, ktorí pri vycestovaní do krajiny eurozóny taktiež ušetria čas aj peniaze, keďže im odpadajú náklady spojené s výmenou peňazí. Tým, že máme rovnakú menu ako ďalších 18 krajín eurozóny, sa výrazne zjednodušuje situácia aj pre bežných spotrebiteľov. Ceny tovarov a služieb sa tak totiž stávajú na európskom trhu transparentnejšími, čo pôsobí na zvyšovanie konkurencie.

Spotrebitelia totiž dokážu jednoduchšie porovnávať domáce ceny tovarov a služieb s cenami v krajinách, v ktorých sa tiež platí eurom. Prijatie eura sa podpísalo aj pod zrýchlenie hospodárskeho rastu, ktorý sám osebe ďalej pôsobí na zvyšovanie životnej úrovne a rast zamestnanosti a miezd.

Plusy a mínusy eura

Výhody:

Kurzová a cenová stabilita, stabilná inflácia, nízke dlhodobé úrokové miery.

Stabilná monetárna politika vedie k udržateľnému rastu a udržateľnej nezamestnanosti.

Výhoda v zlepšení obchodu, zvýšenie obchodu medzi krajinami, ktoré zaviedli euro.

Malé ekonomiky sú odolnejšie voči medzinárodným finančným výkyvom a externým šokom.

Nevýhody: