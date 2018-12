Novoročné predsavzatia slovenských ministrov: Aké si dali ciele a čo prajú Slovákom v roku 2019?

Každý rok koncom decembra prichádza čas bilancovania úspechov a neúspechov.

Zároveň je to aj čas na stanovenie nových plánov a predsavzatí do nového roka. Platí to aj pre tých, ktorí zastávajú najdôležitejšie funkcie v našom štáte a majú sa starať o blaho občanov. Politici pre Nový Čas prezradili, čo prajú sebe a Slovensku do nadchádzajúceho roka.

Buďme pozitívni

László Sólymos (50), minister životného prostredia

Ja by som bol rád, keby ďalší rok bol pokojnejší ako rok 2018, aby sme si vedeli užiť tie veci, ktoré sa nám daria. Hlavne aby sme vedeli doceniť pozitívne momenty života, lebo mal som taký dojem v tomto roku, ako keby bolo všetko zlé. Tak preto želám každému, aby sme mali lepší rok a boli optimistickejší do budúcnosti. Ja osobne beriem za záväzok dokončenie projektov na ministerstve, ktoré sú rozbehnuté.

Viac optimizmu a pohody

Peter Žiga (46), minister hospodárstva

Peter Žiga (46), minister hospodárstva

Tie veci, ktoré ja denne riešim, sú niekedy samotné predsavzatia, takže nepovažujem nový rok za nejaký taký termín, na základe ktorého si dávam nové výzvy. Ja to takto nikdy nerobím. Slovákom by som zaprial, nech sú v novom roku viac optimistickí, nech sa tešíme z toho, čo tu máme, a nech žijeme vo väčšom pokoji a pohode.

Chcem menej fajčiť

Árpád Érsek (60), minister dopravy

Árpád Érsek (60), minister dopravy

Všetko len to dobré by som zaželal všetkým. Prajem ľuďom odpočinok, dobré zdravie do budúceho roka aj nové splnené predsavzatia. Ja by som napríklad chcel menej fajčiť a čo sa týka politiky, budem sa snažiť pokračovať vo svojej práci. Pokiaľ ešte budem mať na to rok, tak veľa vecí chcem dotiahnuť do konca.

Prežiť ho slušne

Andrea Kalavská (41), ministerka zdravotníctva

Andrea Kalavská (41), ministerka zdravotníctva

Ja si veľmi nedávam predsavzatia do nového roka, ja si dávam predsavzatie na každý jeden deň v roku. A ten jeden záväzok pre mňa je prežiť ho slušne. Slovensku a Slovákom by som do nadchádzajúceho roka popriala hlavne veľa pokoja a radosti z každého dňa.

Menšie turbulencie

Gábor Gál (44), minister spravodlivosti

Gábor Gál (44), minister spravodlivosti

Nad žiadnym predsavzatím som ešte vôbec nerozmýšľal, lebo ku koncu roka som mal povinnosti a prežíval som hektické chvíle. Slovensku by som zaprial do nového roku stabilitu na politickej aj ekonomickej scéne a hlavne plno pozitívnych správ. Aj keď budú prezidentské voľby, ten pokoj v spoločnosti je najhlavnejší. Zažili sme v tomto roku príliš veľké turbulencie aj dramatické udalosti a takýto rok by som si už nechcel zopakovať