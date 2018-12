Tréner Bokroš prezradil, kto bude chytať proti Kazachstanu: Čakajú Slovákov zmeny?

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela ani vo svojom treťom vystúpení v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta. V kanadskej Victorii podľahla favorizovaným rovesníkom z Fínska hladko 1:5.

Hneď na druhý deň čaká na Slovákov veľmi dôležitý zápas s Kazachstanom, ktorý sa začne o 4.30 h. Tento duel rozhodne o tom, či sa Slovákom podarí postúpiť do štvrťfinále alebo či budú bojovať o záchranu. "Po troch zápasoch, kde sa nám nepodarilo ani jedného favorita poraziť, sme boli sklamaní. Hráčom sme vysvetlili, že musíme ísť ďalej. Čaká nás dôležité strentutie, buď postúpime do štvrťfinále alebo nás čakajú súboje o záchranu. Chlapcom sme zdôraznili, aby dodržali večierku, aby správne zregenerovali a aby zabudli na to všetko čo bolo a mysleli len na to, čo bude," povedal po rannom rozkorčuľovaní pred zápasom s Kazachstanom tréner Ernest Bokroš.

Tréner Bokroš sa vyjadril aj k tomu, či sa pred štvrtým stretnutím Slovenska na MS rozhodne urobiť nejaké zmeny. "Nie je to o zmenách. Je to len o tom, aby sa naši útočníci dokázali presadiť. Kvalita defenzívy Kazachstanu nebude taká ako tá americká, švédska či fínska. Meniť formácie nebudeme, v bráne ostáva Samo Hlavaj. Odviedol dobrú prácu a v krízových momentoch nás podržal," povedal tréner na záver.