6 najväčších zločinov a rozsudkov roka 2018: Poprava novinára, smrť Filipínca na ulici a veľké zviera v base!

Rok 2018 poznamenali aj mnohé kriminálne činy v tejto krajine. Doslova život v našej krajine zmenila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny. Táto nepredstaviteľná poprava v demokratickej krajine vyhnala do ulíc tisíce ľudí a menila aj politickú scénu.

Takisto ohavná bola vražda Filipínca Henryho Acordu, ktorého dokopal útočník Juraj Hossu v Bratislave. V roku 2018 sa polícii podarilo ukončiť vyšetrovanie vraždy právnika Ernesta Valka a policajti zadržali aj podozrivého z vraždy mladého advokáta Mareka Rakovského.

V roku 2018 sa stalo aj čosi, čo sa v minulosti javilo ako nepredstaviteľné. Vo väzbe skončil kontroverzný podnikateľ Marián Kočner a ďalšieho podnikateľa Ladislava Bašternáka odsúdili za zločin neodvedenia dane a poistného na 5 rokov.

Smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa stala 21. februára v rodinnom dome vo Veľkej Mači (okr. Galanta), kde spolu bývali. Ján Kuciak sa zameriaval na kauzy s politickými dôsledkami, najmä na podozrenia z daňových podvodov, z ktorých niektoré boli spojené s politickou stranou Smer – sociálna demokracia.

Koncom septembra polícia zadržala podozrivých z vraždy Kuciaka a jeho snúbenice a súd ich poslal do väzby. Ide o Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a Zoltána Andruskóa. V súvislosti s popravou Jána Kuciaka sa skloňuje aj meno kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera.

Súd v novembri odsúdil Ladislava Bašternáka (46) na 5 rokov basy a zákaz podnikania na 5 rokov. Súd však neakceptoval návrh na prepadnutie Bašternákovho majetku. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Bašternák si v roku 2012 neoprávnene uplatnil vratku DPH v sume 2 milióny eur z predaja bytov v komplexe Five Star Residence.

Kontroverzný podnikateľ sa v poslednom období postupne zbavuje svojho majetku.Nevlastní už žiadnu nehnuteľnosť v Bratislave okrem bytu v Bonaparte, kde býva bývalý premiér, poslanec NR SR Robert Fico.

Vianoce aj Silvestra v base a nie na Donovaloch

V júni tohto roku sa stalo to, čo už zrejme nikto nečakal. Polícia zatkla kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera (55). Skončil vo väzbe, odkiaľ sa mu doteraz nepodarilo dostať. Dokonca pred pár dňami sudca rozhodoval opäť a verdikt Kočnera nepotešil. Za mrežami by mal zostať minimálne do apríla budúceho roka, a to v oveľa prísnejšom režime ako doteraz.

a to spolu s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom, ktorý je síce na slobode, ale na nohe má monitorovací náramok. Ruska navyše tento rok obvinili, že si u mafie objednal likvidáciu niekdajšej obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej.