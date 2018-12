Žena spravila tú najhlúpejšiu vec: Chcela odblokovať upchatú toaletu, museli evakuovať celý dom

Žena chcela odblokovať zapchatú toaletu, takmer sa jej to stalo osudným.

Matka troch detí sa rozhodla podeliť so svojou skúsenosťou, keď sa jej pri odblokovaní toalety podaril vytvoriť plynový mrak z chlóru, ktorý mohol mať smrteľné následky. "Nikdy som taký dym nezažila, hrdlo a oči som mala ako v ohni. Nikdy to neskúšajte," cituje jej slová zahraničný portál BristolLive.

Keď sa po použití chemikálií objavil dym, Dominiqe Heath okamžite volala záchranárom. Hasiči jej poradili, aby evakuovala dom i všetkých z okolia. Príbehom sa snaží upozorniť na to, aby sa ľudia zbytočne nezahrávali s chemikáliami, ktorých reakciu nepoznajú. Celé to začalo tým, že si všimla zapchanú toaletu a rozhodla sa do nej naliať prostriedok na odblokovanie.

Toaleta bola i po pár hodinách plná papieru, preto do nej vliala bielidlo. To spôsobilo únik veľkého množstva chlórového plynu, ktorý sa považuje za vojenskú zbraň. Dominiqe okamžite pootvárala všetky okná a utekala k susedovi, odkiaľ zavolala pomoc. V dome zasahovali tri skupiny hasičov, ktorí situáciu dostali pod kontrolu.

Matka svoj čin poriadne oľutovala a je jej trápne z toho, aký rozruch spôsobila. Po zverejnení incidentu sa na internete začali objavovať úsmevné reakcie so slovami, že sa nič hrozné nestalo. "Našťastie sme všetci v poriadku, ale je to tá najhlúpejšia vec, akú som kedy spravila," zakončila svoje rozprávanie.