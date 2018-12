Ľudia z okolia Myjavy zostali zhrození: Cena za pohreb má narásť o nehoráznu sumu!

Dedinčania majú hlavu v smútku. Mestské zastupiteľstvo v Myjave odkleplo zvýšenie poplatkov za pohrebné služby. Z doterajších 132 eur by mali ľudia zaplatiť viac ako 500 eur. Na myjavských kopaniciach sa ľudia búria a proti sú aj starostovia priľahlých obcí.

Mestskí poslanci v Myjave schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia. Hrozí zdraženie pohrebov až na 500 €. „Je to absolútne nekresťanské a do neba volajúce. Už nevedia, čo za to pýtať!“ hnevajú sa dedinčania z Polianky. Zvýšenie poplatku sa týka obcí Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Jablonka a Polianka.

Tieto obce nemajú cintoríny a pochovávajú na myjavskom cintoríne. Lenže mesto momentálne rekonštruuje dom smútku a okolité obce využívajúce služby cintorína by sa mali podľa zastupiteľstva finančne podieľať na rekonštrukcii.

„K dohode prišlo len s obcou Rudník. S ďalšími mestami budeme ešte rokovať,“ vyjadril sa hovorca mesta Myjava Marek Hrin. Starosta obce Polianka zostal pobúrený. „Suma môže zruinovať nejednu rodinu. Nesúhlasím s takýmto zvyšovaním,“ povedal starosla Pavol Kňazský. Ak by sa však strany nedohodli, od marca v roku 2019 zaplatia ľudia z okolitých obcí Myjavy za pohrebné služby 500 €.