Francúzsky vojnový hrdina zomrel vo veku 108 rokov: Židovské deti zachraňoval kurióznym spôsobom

Hrdina francúzskeho hnutia odporu Georges Loinger zachránil počas druhej svetovej vojny 350 židovských detí. Zomrel vo veku 108 rokov.

Loinger sa narodil v Štrasburgu. V roku 1940 slúžil vo francúzskej armáde a padol do nemeckého zajatia. Mal židovský pôvod, no blond vlasy a modré oči ho pred nacistami uchránili. Zo zajateckého tábora utiekol a podarilo sa mu dostať naspäť do Francúzska, kde sa zapojil do hnutia odporu. Jeho úlohou bolo pomáhať židovským deťom, ktorých rodičov zabili alebo poslali do koncentračného tábora.

Nakoniec prepašoval do Švajčiarska viac ako 350 detí. Používal na to veľmi nekonvenčné metódy. Vyhliadol si napríklad futbalové ihrisko tesne pri francúzsko-švajčiarskej hranici. Potom kopol loptu na druhú stranu a poslal deti, aby išli po ňu. Tie sa potom, samozrejme, už nevrátili. Alebo deti obliekol do smútočných šiat a išiel s nimi na pohreb na cintorín, ktorý bol tiež na hranici. S pomocou hrobárovho rebríka potom deti preliezli cez plot do Švajčiarska.