Americko-čínsky konflikt zavaril obom krajinám: Miliardové straty, poľnohospodárstvo je na tom zle

Americko-čínsky obchodný konflikt viedol v tomto roku k miliardovým stratám na jednej aj druhej strane, pričom poškodil celé sektory vrátane automobilového, technologického a najmä poľnohospodárskeho.

Uviedli to viacerí ekonómovia, ktorí zhodnotili dôsledky obchodnej vojny medzi USA a Čínou od jari do konca tohto roka. Straty by mohli motivovať amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby vyriešili spory ešte pred 2. marcom. Vtedy sa končí na začiatku decembra dohodnuté 90-dňové prímerie vo vzájomnom obchode, aby krajiny mali priestor na rokovania.

Podľa Wallyho Tynera z Purdue University, ktorý sa špecializuje na agrosektor, len pre zvýšené dovozné clá Pekingu na sóju, kukuricu, pšenicu a cirok dosiahli ročné straty v obidvoch prípadoch zhruba 2,9 miliardy USD (2,53 miliardy eur). Od uvalenia 25-percentných dovozných ciel na sóju z USA začiatkom júla zvýšila Čína dovoz tejto komodity z Brazílie. Američanom tak klesli na tejto komodite tržby, pre zvýšený záujem o brazílsku sóju ale išli nahor jej ceny a čínski dovozcovia tak mali zasa vyššie náklady.

"Táto oblasť tak patrí medzi položky, ktoré priam vyzývajú na urýchlené riešenie," povedal Tyner, podľa ktorého tu strácajú rovnako USA aj Čína. V tejto súvislosti Trump najnovšie oznámil, že plánovaná dohoda sa vyvíja dobre. "Mal som dlhý a veľmi dobrý rozhovor s čínskym prezidentom," napísal Trump v sobotu (29. 12.) na Twitteri. "Ak (dohodu) dokončíme, bude skutočne komplexná, bude zahrňovať všetky oblasti a body sporu. V tomto sa urobil obrovský pokrok," dodal.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva pred časom informovalo, že celkový objem amerického agroexportu do Číny dosiahol za prvých 10 mesiacov tohto roka približne 8,3 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 42 %. Americká vláda preto vyčlenila na pomoc poškodeným farmárom okolo 11 miliárd USD.

Miliardové škody hlási aj technologický sektor, keďže USA uvalili zvýšené dane na viaceré produkty z Číny. Podobne na obchodný konflikt dopláca maloobchod, výrobný sektor a stavebné firmy. Tým vzrástli vstupné náklady, ktoré ale nechcú presunúť na spotrebiteľov. Na dôsledky obchodnej vojny poukazujú aj automobilky. General Motors, Ford aj Fiat Chrysler Automobiles uviedli, že vyššie dovozné clá skrešú z ich tohtoročných ziskov okolo 1 miliardy USD. Ford a Fiat zároveň upozornili, že podobné škody očakávajú aj v budúcom roku.