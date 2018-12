Herečka Garajová Schrameková o šou Česko Slovensko má talent: Už to viac nechcem zažiť!

Stačilo jej raz! Herečka Lujza Garajová Schrameková (35) bola v siedmej sérii šou Česko Slovensko má talent jedným z nováčikov. Divákov sprevádzala ako moderátorka.

Za pozlátkou tohto džobu sa však skrývajú zdraviu nebezpečné strasti, o ktoré herečka už nikdy viac nestojí. Novému Času prezradila, prečo takáto veľká šou nie je jej „káva“. Kým neprišla siedma séria šou Česko Slovensko má talent, Lujza Garajová Schrameková bola známa najmä ako herečka a stand up komička.

Moderovanie megašou však bolo pre mamu desaťročného syna Viktora a päťročnej dcéry Gréty priveľkým sústom. Po skončení nakrúcania mohla podľa jej vlastných slov len pozerať do blba a celé to rozdýchavala. Jej postoj sa nezmenil ani po finále tejto siedmej série.

„Určite to bol krst ohňom, chvíľami som si hovorila, či to náhodou nie je pohreb ohňom. Toto ešte musím zvážiť, lebo nechcem zabudnúť na to, že som počas prenosu sem-tam mala chvíľku, keď som mala pocit, toto nie je nič pre mňa,“ priznala Novému Času Lujza, ktorej viac vyhovuje herecké remeslo.

„Chcem pokoj, naskúšať si za šesť týždňov v divadle vec a potom ju s ľahkosťou hrávať,“ povedala herečka, ktorá sa obáva, že náročné nakrúcanie ešte môže mať nepríjemné dozvuky. „Uvidím, či sa mi objavia nejaké žalúdočné vredy, čo to vlastne s mojou psychikou a s mojím telom všetko spraví,“ poukázala na odvrátenú stránku nablýskanej šou Schrameková, ktorá bude prípadnú ďalšiu ponuku veľmi tuho zvažovať.

„Ak to príde, zasadne rodinná rada, spočítam, koľko dní som týmto všetkým trávila a nakoľko to moja rodina ešte zvláda,“ uzavrela známa brunetka, ktorá momentálne hviezdi v jojkárskom seriáli Naši.