Čech je obvinený, že tri hodiny zadržiaval rukojemníkov v banke: Putoval do väzby

Okresný súd v Příbrame rozhodol v nedeľu o uvalení väzby na 28-ročného muža, ktorý v piatok na tamojšom Masarykovom námestí prepadol banku a približne tri hodiny v nej zadržiaval niekoľko rukojemníkov.

Informovali o tom portály Novinky.cz a Blesk.cz. Žalobca navrhoval vzatie do väzby zo všetkých troch dôvodov, ktoré umožňuje trestný poriadok: z obavy, že by sa mohol obvinený vyhýbať trestnému stíhaniu, ovplyvňovať svedkov a prípadne pokračovať v trestnej činnosti. Na vzatie do väzby stačí jeden z uvedených dôvodov.

Trestné stíhanie muža sa začalo v sobotu, keď prebehol aj jeho výsluch. Je obvinený z toho, že v piatok držal ozbrojený krátkou strelnou zbraňou v pobočke UniCredit Bank najskôr deväť rukojemníkov - dvoch zamestnancov banky a sedem klientov, jedného zákazníka prepustil ešte pred príchodom zásahovej jednotky. Trestné stíhanie sa týka práve držania rukojemníkov, za čo mu hrozí až 12 rokov väzenia.

Situáciu nakoniec vyriešili príslušníci Útvaru rýchleho nasadenia (URNA) a muža, ktorý bol ľahko zranený, zadržali. Muž podľa skorších informácií polície celú akciu podnikol preto, že chcel podať trestné oznámenie prostredníctvom médií. Banku si mal vybrať náhodne. Pri vstupe do pobočky podľa kriminalistov raz vystrelil do stropu. V minulosti sa už dopustil drobnej trestnej činnosti.