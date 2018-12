Tatar zažíva v NHL skvelú sezónu: V Montreale robí to, čo chcel vo Vegas

Suverénne najproduktívnejším Slovákom v tomto ročníku NHL je Tomáš Tatar (28).

Slovenský hokejový útočník v službách klubu Montreal Canadiens sa naposledy predstavil na ľade Tampy, kde zaznamenal dve asistencie a na konte už má 30 kanadských bodov. Pôsobenie v slávnom kanadskom klube, kam ho pred sezónou vymenili Vegas Golden Knights, si naplno užíva.

? Proti Tampe ste dvoma asistenciami zaokrúhlili svoj počet kanadských bodov na 30 a ste na ceste k prekonaniu osobného maxima 56 bodov v sezóne. Ako si ju zatiaľ užívate?

- Myslím si, že je to tímový úspech. Hráme totiž výborný hokej. Pokiaľ ide o moje osobné výkony, som rád, že sa mi darí, no stále sa snažím zameriavať v prvom rade na tím. Teraz mi je ľúto, že sme v Tampe prehrali. Podľa môjho názoru sme boli lepší, no domáci trestali naše chyby.

? V čom spočíva hlavná zmena vo vašich výkonoch, keďže predchádzajúcu sezónu v Detroite ste nemali ideálnu?

- Myslím si, že v závere môjho pôsobenia sa tam už trápilo celé mužstvo. Začala tam tiež trošku nedôvera zo strany trénera, nastalo veľa zmien a chceli vyskúšať nových hráčov, čo tam v podstate platí doteraz. Nejako sa to tam celé domotalo. Potom prišla výmena do Vegas, z čoho som sa tešil. V lete som sa tvrdo pripravoval, aby som uspel, no prišla ďalšia výmena a to, čo som plánoval robiť vo Vegas, sa mi darí robiť v drese Canadiens.

? Na výmenu sa však určite nesťažujete. Je to tak?

- Určite nie. Tréner mi dáva šancu, hrávam veľa, sme na miestach zaručujúcich postup do play off, takže sa nemám na čo sťažovať. Všetko je super!

? Pociťujete tradičný tlak v Montreale, čo je asi najhokejovejšie mesto?

- Je to tak hlavne zo strany médií a je to rozdiel v porovnaní s tímami, v ktorých som pôsobil predtým. Hlavné však je, že fanúšikovia stoja teraz za nami a sú radi, keďže vidia, že sa snažíme a bojujeme so srdcom.

? V Tampe ste nastúpili proti mladému krajanovi Erikovi Černákovi. Ako sa vám pozdáva jeho úspešný vstup do NHL?

- Veľmi dobre! Je to silný obranca, výborne korčuľuje. Ľudí v Tampe určite presvedčil, takže mu veľmi fandím.