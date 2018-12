Sviatky mimo domova: Škrtel si vybral exotiku, Stoch si užíval Ameriku

Nie každý strávi Vianoce vo svojej domovine. Obzvlášť športovci to nemajú jednoduché. Niektorí musia zostať v zahraničí kvôli pracovným povinnostiam, iní si zase exotiku vyberú dobrovoľne. Ako trávili sviatky pokoja a mieru naše futbalové hviezdy?

Martin Škrtel (34), Fenerbahce SK

Počas tohto ročného obdobia dokážu na Slovensku, ale aj v Turecku zavládnuť obrovské zimy. Nemôžeme sa preto diviť, že napríklad futbalista Martin Škrtel odletel s manželkou Barborou a synom Matteom na Maldivy. Odtiaľ následne počas Vianoc zásoboval fanúšikov na instagrame slnečnými pozdravmi z tropického raja. „Želám vám všetkým mier a veľa lásky,“ napísal Škrtel z luxusného rezortu Niyama Private Islands.

Miroslav Stoch (29), Slavia Praha

Záložník Miroslav Stoch sa taktiež vyhol tradičným Vianociam pri Popoluške. So synčekom Tobiasom a priateľkou Paulou vyrazil na rodinný výlet do Ameriky, kde si v New Yorku niekoľko dní s rodinkou užíval. Pravidelne spolu chodili napríklad na hokejové zápasy tímu Rangers.

Milan Škriniar (23), Inter Miláno

V Taliansku sa už cíti ako doma. Stopér Milan Škriniar strávil v Miláne Vianoce so sexi priateľkou. Tá zaujala hlavne na instagrame vyzývavými šatami, ktoré si obliekla k štedrovečernému stolu. Jej krátka minisuknička toho naozaj veľa nezakryla...