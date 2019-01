Veštkyňa Zana predpovedá, čo nás čaká v novom roku: Veľký horoskop na rok 2019

A je to tu. Zase sme o rok starší... Rekapitulujeme, aký bol končiaci sa rok 2018 a s nádejou, ale možno i s obavami kráčame v ústrety novému roku 2019. Čo nás čaká v práci? Budeme sa mať finančne lepšie? Nájdeme konečne lásku? Budeme zdraví? Pozrite sa, čo hviezdy a numerá prezradili uznávanej veštkyni Zane.

Baran 21. 3. – 20. 4.

Zdravie

Pracovný stres sa podpíše na vašom zdraví najmä v januári a vo februári. Tí z vás, ktorí máte problémy so spánkom – pomôžte si bylinkovým čajom z veroniky lekárskej. Plánované operačné zákroky presuňte na začiatok marca alebo do druhej polovice apríla, keď bude váš organizmus pripravený zvládnuť pooperačný stav.

S príchodom horúceho augusta si uvedomíte, aké je pre vás dôležité byť vo fyzickej a v psychickej pohode a urobíte pre to v nasledujúcich mesiacoch maximum. Spokojnosť vám v novembri naruší vírusové ochorenie so zložitejším priebehom.

Práca a peniaze

Pri vážnejších problémoch sa obráťte na kolegov, v ktorých ste sa v minulosti nesklamali. Na rozhraní apríla a mája dostanete možnosť zvýšiť si vhodným štúdiom kvalifikáciu a v júni budete musieť dokázať, že si vyšší post aj zaslúžite.

Nezabudnite v auguste odovzdať načas hotový projekt, čím si zabezpečíte stabilitu napriek tomu, že kolega, ktorý vám závidí, nebude šetriť klebetami a intrigami. Vaše miesto tým neohrozí! Vo finančnej oblasti sa od konca októbra spoliehajte iba na svoju intuíciu, inak sa dostanete do mínusov.

Vzťahy

Starajte sa o svoju rodinu, mala by byť počas celého roka 2019 vašou prioritou! Osamelé srdiečka nájdu svoje šťastie počas prvých jarných dní a je možné i to, že sa z tohto priateľstva vykľuje životná láska. Barani, ktorí ste v manželstvách – pozor na flirtovanie! Neotvárajte v júli dvere, za ktorými sa skrýva beznádej a smútok a neobjímajte bytosť, ktorej cieľom nie je vášnivá láska, ale len obyčajné zištné využitie. Od druhej polovice septembra občas strávte víkend bez partnera. Možno si myslíte, že by to váš vzťah ohrozilo, no opak je pravdou.

Býk 21. 4. – 20. 5.

Zdravie

Od polovice februára 2019 dbajte na vysoký príjem tekutín, zmeňte jedálny lístok a viac relaxujte. Staršie ročníky môžu mať v marci výraznejšie problémy so srdiečkom či s krvným tlakom. Vhodná pre vás, okrem klasickej liečby, by bola tiež celková detoxikácia organizmu počas mája a júna.

Problémy s obličkami a s močovým mechúrom vystupujú do popredia koncom júla u dám narodených po 2. máji. Jesenné dni prinesú problémy s dýchacími cestami a bolesti kĺbov, na ktoré si až do polovice decembra robte kostihojové zábaly. Pozor na stres!

Práca a peniaze

Negatíva v práci vám od začiatku januára prinesie váš nadriadený, ktorý bude svoju podráždenosť z problémov v súkromí prenášať na vás. Možno je tu čas na zmenu práce, v čom vás koncom marca utvrdí kamarát, ktorý za vami príde s ponukou na spoločný biznis.

Nebude to síce vaša vysnívaná robota, no môže to byť krok k tomu, čo si želáte. Od posledného júlového týždňa budete môcť zrealizovať kúpu bytu. Ak uvažujete o získaní nehnuteľností, mali by ste počkať do začiatku októbra, keď bude na uskutočnenie takejto myšlienky najvhodnejšie obdobie.

Vzťahy

V roku 2019 voľte vo vzťahu zlatú strednú cestu, ktorá je ideálnym riešením, aby ste do trochu nudného partnerstva vniesli niečo nové, vzrušujúce a príjemné. Vašu trpezlivosť a veľkorysosť osud riadne preverí v prvej polovici mája, keď sa vaša polovička začne správať zvláštne.

Dajte si pozor na unáhlené slová, ktoré už nebudete vedieť zobrať späť! Nezadaným bude láska priať od septembra, tí z vás, ktorých bude v novembri lákať zakázané dobrodružstvo, dávajte pozor, aby ste neohrozili svoju lásku. December si vyhraďte pre blízkych a dobrých priateľov.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Zdravie

Problémy so zubami a s čeľusťou sa zhoršia začiatkom februára a zrejme sa nevyhnete ani menším chirurgickým zákrokom. Výrazný problém príde v polovici apríla, keď skolabuje vaša preťažená psychika. Nepôjde o klasický syndróm vyhorenia, ale o dlhodobý problém, pri ktorého riešení by ste mali skombinovať klasickú a alternatívnu medicínu. Od septembra do novembra určite nepodstupujte operačné zákroky, vyhnite sa chladu a prievanu. V decembri si dajte pozor na úrazy a pády!

Práca a peniaze

V prvej dekáde roka 2019 síce budete míňať veľa peňazí, no dokážete ich aj zarobiť, a to znamená, že vo vašom živote bude panovať relatívna finančná stabilita. Napriek tomu si začnite od konca apríla robiť železnú rezervu na horšie časy, pretože slnečný jún prinesie zabudnuté účty, ktoré bude treba urgentne zaplatiť. Od augusta do októbra si júnoví Blíženci nesmú brať úvery a ani požičiavať peniaze od príbuzných.

Vzťahy

Krivdu, ktorou vás v marci zasiahne príbuzný, neriešte! Táto osoba za vami v máji príde a vy nevyslovte nič, čo by bolo v rozpore s tým, čo cítite. Novému vzťahu, ktorý vám skríži cestu v septembri, dovoľte, aby vám vrátil úsmev na tvár a tichú radosť do duše.

Prijmite lásku a začnite veriť, že vaša šťastná budúcnosť nie je iba ilúziou. Májoví Blíženci, najmä dámy, sa budú môcť v novembri tešiť z príjemných prekvapení v rodinnom kruhu. Počas Vianoc 2019 stretnete priateľa, ktorého ste celé roky nevideli a zistíte, že vám veľmi chýbal!

Rak 22. 6. – 22. 7

Zdravie

Svoje sily rozložte rovnomerne, nevyčerpávajte sa v práci a neriešte problémy iných ľudí. Metabolické problémy si vesmír prichystal vo februári pre pánov. Dbajte na zdravú stravu, obmedzte všetko sladké a vysmážané.

A vyskúšajte liečivú silu drahých kameňov, ktoré vám v máji a júni pomôžu nielen so srdcovými arytmiami, ale tiež s bolesťami hlavy a nespavosťou. Od novembra buďte opatrní, hlavne ak v rámci dobrej kondície chodíte často peši. Na zľadovatených chodníkoch môžete ľahko prísť ku komplikovaným zlomeninám!

Práca a peniaze

Negatíva sa prejavia od polovice februára a vzniknú na základe vašej vnútornej nespokojnosti s prácou, ktorú máte. Pod vplyvom toho sa dostanete do konfliktu s nadriadeným a je možné, že z práce budete chcieť okamžite odísť. Nerobte to! Priaznivé obdobie na zmeny prichádza až po treťom májovom týždni.

Začiatkom septembra si dávajte pozor na miestach, kde bude množstvo ľudí. Ste veľmi ohrození krádežami, preto nenoste pri sebe väčšiu hotovosť a cennosti. V októbri si začnite nejaké peniaze odkladať bokom.

Vzťahy

Vo vašom partnerstve sa vystrieda celá škála emócií a niektoré vás naozaj potrápia. Pozerajte sa na plynúce udalosti s nadhľadom, lebo iba ten vám pomôže vždy nájsť správne riešenie. A nezabudnite počúvať svoju skvelú intuíciu! Júloví Raci sa v auguste budú musieť rozhodnúť, ktorej z dvoch bytostí, ku ktorým ich viaže láska, dajú prednosť.

Na dvoch stoličkách už ďalej nemôžete sedieť! Pamätajte na to, že dokonalú rovnováhu nedosiahnete, a preto sa riaďte tým, čo vám bude hovoriť rozum. Svoje srdiečko z tejto debaty vynechajte.

Lev 23.7. – 22. 8.

Zdravie

S vekom vám pribúdajú aj zdravotné problémy, čo je prirodzené. Ale iba vy máte v rukách to, či bude vaše zdravie zničené, alebo vo výbornej kondícii. Jednoducho by ste sa mali v roku 2019 viac šetriť, neprepínať svoje sily a dbať na to, aby ste boli v duševnej pohode.

Teplé oblečenie neodkladajte až do konca marca, keďže jarné slniečko bude klamlivé a môže vám spôsobiť nepríjemné prechladnutia dutín a pľúc. Augustoví páni by si mali v októbri uvedomiť, že problémy s krvotvorbou netreba brať na ľahkú váhu. Dohodnite si vyšetrenie u špecialistu!

Práca a peniaze

Koncom februára vás nadriadený požiada, aby ste prevzali vedenie firemnej pobočky v inom meste. Jednoznačne to prijmite! Robotu zvládnete výborne a v júni dostanete zaslúžené bonusy. Trvalú zmenu zamestnania môžu začať v auguste riešiť tí z vás, ktorí sú dlhodobo nespokojní alebo utláčaní.

Samozrejme, musíte mať vopred dohodnutú novú prácu, inak si v živote vytvoríte nezvládnuteľný chaos spojený s financiami. Pokiaľ podnikáte, nenechávajte v novembri a decembri nič na náhodu a všetko vzhľadom na biznis starostlivo kontrolujte.

Vzťahy

Koncom januára sa vám do vzťahu zamieša tretia osoba a naruší medzi vami dvomi všetko! Riešte situáciu tak, aby ste čo najskôr zmiernili napätie, ktoré v rodine zavládne. Nenechávajte nič nevypovedané, odpovedzte aj na nepríjemné otázky a pred partnerom nič netajte.

Len maximálne otvorenou komunikáciou sa vám podarí do začiatku júla dať veci na správne miesto. Tí z vás, ktorí ste v dlhoročných manželstvách – skúste v novembri pre svoju lásku vyčariť pár romantických večerov vo dvojici. Áno, aj zašlú vášeň je možné znovu prebudiť k životu!

Panna 23. 8. – 23. 9.

Zdravie

Vaše zdravie je priamo ovplyvnené vaším myslením, uvažujte preto optimisticky a čo najčastejšie noste pri sebe krištáľ alebo obsidián. Polodrahokamy zharmonizujú vašu psychiku a dodajú vám potrebný elán. Vo februári si dávajte pozor na prechladnutia od nôh a zvýšte pitný režim.

Septembrové Panny potrápi v apríli žlčník, ak budú problém ignorovať, pravdepodobne sa v júli prepracujú až na operačný stôl. V jesennom období minimalizujte stres homeopatikami alebo bylinkovými čajmi. November praje kozmetickým zákrokom.

Práca a peniaze

Od januára do marca si peniaze zadeľte tak, aby ste sa nedostali do dlhov! V práci sa vám bude do mája dariť dobre, až na malé spory s kolegami a s nadriadeným pôjdete po ceste, ktorú ste si začiatkom roka vytýčili.

Rodinný priateľ vám v polovici augusta navrhne spoluprácu alebo možnosť investovať ušetrené financie. No prv než mu do rúk dáte svoje peniaze, ubezpečte sa, že nenaletel podvodníkom. Od konca októbra nastáva priaznivé obdobie pre tých, ktorí sa venujú podnikaniu. Nové obchody neuzatvárajte do polovice decembra!

Vzťahy

Spokojnosť vo vzťahoch vám hviezdy prinášajú od posledného januárového týždňa. Augustové Panny – dámy, síce stratia v apríli dobrého priateľa, ale takmer vzápätí im vesmír pošle do cesty novú tvár, priamo predurčenú na to, aby sa stala ich životnou láskou.

So šarmom nič nepokazia septembroví páni, ktorí v septembri zažijú vo vzťahu menšiu krízu. Svoju polovičku sa snažte pochopiť, nešetrite milým slovom a láskyplným objatím. A tí z vás, ktorí sú presvedčení o tom, že vzťah musia jednoznačne ukončiť – urobte to koncom novembra!

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Zdravie

V roku 2019 by ste mali spomaliť, viacej dbať o svoje zdravie a venovať pozornosť varovným signálom svojho tela. Začínajúce bolesti členkov a ich opúchanie v marci a apríli môžu byť predzvesťou vážnejších ochorení. Ak patríte k ľuďom, ktorí svoje zdravie zanedbávajú pre strach zo straty zamestnania, je takmer isté, že od júla budete viac chorí než zdraví. Súčasťou vášho života sa stanú problémy so srdiečkom, s tlakom a s cievami. A ohlásia sa bolesti žalúdka a ťažkosti s črevami!

Práca a peniaze

Váhy, ktoré podnikajú, urobia od začiatku mája do polovice júna obchody, ktoré sa skončia stratami. Až v polovici augusta 2019 sa vám podarí mínusy ako-tak vyrovnať. Perspektívnu kariéru urobia tí, ktorí sa nebudú báť v septembri trochu riskovať a zvolia premyslenú stratégiu.

V novembri dokončíte lukratívny projekt, po jeho odovzdaní šéfovi sa však nezabudnite odpútať od tých, ktorých ste dovtedy ťahali dopredu. Kamarát, ku ktorému veru nemáte blízko, sa pokúsi začiatkom decembra zneužiť vaše postavenie a dobré meno!

Vzťahy

Po nepríjemnom rozpade minulého vzťahu konečne bude vo februári vaše srdiečko znovu plné očakávania, čo prinesie budúcnosť. Napokon, v citovej oblasti budete po celý zvyšok roka prežívať všetky emócie akoby dvojnásobne, ale s tým, že už presne viete, čo chcete v láske dosiahnuť.

Októbrové Váhy by mali v septembri krotiť svoju podráždenosť a neprimerané kritizovanie partnera pre malichernosti. Nevyvolávajte zbytočné hádky, namiesto nich vzťah upevnite rešpektom a láskou. Inak sa v decembri ocitnete na ceste rozchodu.

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

Zdravie

Slabší imunitný systém vám spôsobí uprostred apríla kožné ochorenia. Do boja s problémami sa pustite spolu s dostatkom vitamínov a minerálov obsiahnutých v čerstvom ovocí a zelenine. Novembroví Škorpióni, ktorí majú sklon k nadváhe, by si mali od mája do augusta dopriať len diétne jedlá, vyšší pitný režim a aktívny pohyb.

V októbri môžete mať ťažkosti s očami a ušami. Na nič nečakajte a navštívte špecialistu, aby ste prípadné poruchy či choroby zachytili hneď v začiatkoch! V decembri si dávajte pozor na zranenia pri zimných športoch.

Práca a peniaze

Nečakané a veľké výdavky čakajte v marci, pokiaľ ich včas nezaplatíte, dočkáte sa aj exekúcií. Tí, ktorí uvažujú o kúpe alebo rekonštrukcii bytu, potrebných peňazí sa dočkajú v polovici júna. Možnosť osamostatniť sa a začať podnikať prichádza do vášho bytia v októbri a priaznivé obdobie potrvá do polovice decembra. Všetky kroky si starostlivo premyslite, konajte uvážene a nedôverujte tým, ktorí za úsmevom skrývajú závisť!

Vzťahy

Vaše nedobré tušenia vzhľadom na partnerstvo sa naplnia vo februári, keď prejdete životnou skúškou. Vaša polovička zatúži po zmene a je dokonca možné aj to, že sa budete musieť popasovať s neverou. Kritické obdobie potrvá do začiatku júla 2019. Harmónia vo vzťahu by mala byť počas celého roka vašou prioritou! Príbuzných, ktorí sa medzi vás budú miešať, nepočúvajte, pretože touto cestou si musíte prejsť sami. Nezadaní Škorpióni stretnú svoju lásku v novembri!

Strelec 23. 11. – 21. 12.

Zdravie

Od posledného marcového týždňa pocítite nevyrovnanosť a podráždenosť, ktorá môže prerásť až do ľahkej depresie. Počúvnite partnera a dohodnite si stretnutie so špecialistom na ľudskú dušu - so psychoanalytikom.

Okrem občasnej bolesti kĺbov a svalov a tiež drobných poranení končatín vás od júna do septembra nečakajú vážnejšie ochorenia. Hviezdy si pre vás nachystali zlom na koniec decembra, keď vás do nemocnice privedú problémy s močovými cestami a obličkami. Po celý rok jedzte ľahkú diétnejšiu stravu a raz do týždňa si urobte očistný deň.

Práca a peniaze

Dávajte si v apríli pozor na mladšiu kolegyňu, s ktorou máte dlhodobo spory a ktorá viac intriguje, než pracuje. V polovici júna s ňou vstúpite do nepríjemnej konfrontácie! Hoci zvíťazí vaša pravda, myšlienka na to, či predsa len nezmeníte robotu, bude neodbytná.

Akékoľvek zmeny v pracovnej oblasti robte až od konca augusta. Strelci, ktorí by radi vstúpili do sféry podnikania, by mali počkať na priaznivé októbrové dni. Svoje príjmy a výdavky priebežne kontrolujte, pretože od novembra sa ocitáte vo finančnej nestabilite.

Vzťahy

V polovici januára vám do partnerstva zasiahne osoba, ktorá sa vás dvoch pokúsi rozdeliť. Tým, že pôjde o vášho príbuzného, sa celá situácia sťaží a prinesie vám nejednu bezsennú noc. Konajte rozumne a bez kriku! V júli 2019 k vám zavíta minulosť, ktorú ste nedoriešili, a prinesie so sebou vážne problémy.

Osamelé dušičky stretnú svoju životnú lásku koncom augusta. Tento vzťah naplňte najskôr priateľstvom a nechajte ho postupne prerásť v niečo viac. Kráčajte pomalými krokmi a vychutnávajte si všetky krásne drobnosti svojho zamilovania.

Kozorožec 22. 12 – 20. 1.

Zdravie

Staršie ročníky si musia dávať od apríla do mája pozor na problémy s kolísavým krvným tlakom. Pri dlhodobejšej únave vyhľadajte lekára, keďže môže ísť o problém s pečeňou a krvinkami. Do polovice júla by ste sa mali vyhnúť ponocovaniu, veľkým oslavám a alkoholu.

Aj kvety, farby a polodrahokamy môžu zharmonizovať vaše zdravie, a preto sa od septembra zamerajte na tieto aspekty. November prinesie so sebou problémy s dutinami a krčnou chrbticou. Do jedálneho lístka nezabudnite v zimnom období vsunúť čakanku, brusnice, kyslú kapustu a cesnak!

Práca a peniaze

Vo februári sa pred vami otvoria možnosti práce v zahraničí. Dostanete dobrú ponuku, ktorú však prijmite len vtedy, ak sa vopred dohodnete na podmienkach, ktoré budú vyhovovať najmä vám. Peniaze môžete vkladať do obchodovania až od tretieho májového týždňa, pokiaľ to urobíte skôr, takmer určite o ne prídete.

Po celý rok 2019 budete mať menej financií, ale to neznamená, že si nezachováte štandardnú životnú úroveň. Koncom leta vám dá dobrý priateľ novú pracovnú ponuku. Ak budete mať pocit, že je to pre vás pravá práca, prijmite ju!

Vzťahy

Problémy medzi príbuznými by ste mali v jarnom období nechať na pokoji a nemiešať sa do nich. Už neraz sa vám totiž stalo, že napokon ste zlými boli vy! V druhej polovici júla vyselektujte svoje priateľstvá a urobte v nich menší prievan.

Noví priatelia, ale aj lásky vám začnú do života vstupovať od októbra, najvýraznejší v tomto ohľade sú januároví Kozorožci - muži. Akékoľvek nedorozumenia či nezodpovedané otázky riešte v decembri okamžite a neodkladajte ich na neskôr. Verte tomu, že nič vo vašom bytí sa nevyrieši samo od seba!

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Zdravie

Až do polovice februára nepite studené nápoje, vyhnite sa nadmernému chladu a nezabúdajte na podvečerné bylinkové čaje, ktoré upokoja vašu myseľ. Aprílové dni prinesú bolesti v oblasti žalúdka a môže ísť o problém s pankreasom.

Dohodnite si čo najskôr termín u lekára! Zápal čelných dutín, ktorý bude odpoveďou na atypickú chrípku, vás potrápi uprostred leta a februároví Vodnári budú riešiť problémy s kŕčovými žilami. Od októbra do decembra si aspoň raz do týždňa vyhraďte čas na návštevu sauny, prípadne zvoľte relaxačnú masáž lávovými kameňmi.

Práca a peniaze

Rok 2019 preverí vašu pripravenosť na zodpovednosť za zverenú robotu, čím sa pred vami otvoria mnohé skvelé príležitosti. Poniektorí z vás si v apríli finančne prilepšia a dámy narodené v januári si zo zarobených peňazí ušetria na nezabudnuteľnú letnú dovolenku.

Na zbytočnosti nemíňajte financie v júni a júli, opatrnosť pri výdavkoch treba zachovávať aj v septembri. Chladnejší október vám do cesty postaví dve výborné ponuky novej práce. Rozhodujte sa na základe rozumu a zvážte, ktorá robota vám prinesie viac vnútorného uspokojenia!

Vzťahy

Rodinný spor, ktorý doriešite vo februári, rozvráti vzťahy medzi príbuznými. Netrápte sa tým, nemá zmysel, aby ste sa snažili napraviť to, o čo druhí nestoja! V máji konajte v prospech partnerstva a nepočúvajte názory ľudí, ktorí budú mať tendenciu hovoriť vám, čo je pre vás správne a čo nie.

Oni váš život nežijú! Na nový vzťah sa môžu tešiť osamelé srdiečka, vaša nová cesta začne plynúť v polovici novembra. Konfliktu s priateľom sa nevyhnete v druhej polovici decembra. Nesúďte to, čo bude povedané a namiesto toho sa nad pravdou zamyslite!

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Zdravie

Chladné februárové dni preveria váš oslabený imunitný systém, a preto do jedálneho lístka pridajte morské plody, huby a rebarboru. Jarné obdobie je ako stvorené na celkovú zmenu životného štýlu, môžete si ním výrazne upevniť zdravie.

Staršie ročníky by si mali v auguste dávať pozor na problémy týkajúce sa hrubého čreva. Reumatické bolesti sa ohlásia v septembri a zvýši sa tiež vaša náchylnosť na prechladnutia dýchacích ciest. V zimných mesiacoch nezabúdajte na pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, samozrejme, len za priaznivého počasia!

Práca a peniaze

Nové ciele, ktoré si začiatkom roka 2019 pred seba vytýčite, sú pre vaše napredovanie veľmi dobré. Chce to už len kúsok zdravého sebavedomia, dobrú výrečnosť a štipku tvrdohlavosti. Toto sú substancie, vďaka ktorým dosiahnete vyšší post.

Od konca júna sa otvára cesta pre začínajúcich podnikateľov. Smelo sa po nej pustite a obklopte sa ľuďmi, ktorým veríte. Opatrnejší buďte v októbri pri investíciách, pretože tu vám hrozí, že sa stretnete s podvodníkmi! V novembri nepúšťajte rodinnú kasu z rúk a kontrolujte všetky partnerove výdavky.

Vzťahy

Do konfrontácií s príbuznými sa nepúšťajte v marci, počas druhej polovice mája držte svoje emócie a slová na uzde. Nezabudnite si v júni nájsť čas na svojich priateľov, pretože vždy, keď ste to potrebovali, stáli pri vás.

Do partnerského vzťahu by v septembri mali vniesť zmenu februárové Rybky, ktoré pociťujú čoraz viac vplyv nudy vo veciach lásky. O šťastnú budúcnosť vzťahu zabojujú v decembri tí z vás, ktorí sa spoločne s partnerom ocitli v kríze a dostali sa do situácií plných ticha. Pamätajte – komunikácia je základom všetkého!