Británia môže zostať v Európskej únii: Stane sa tak, ak parlament odmietne dohodu

Ak parlament odmietne dohodu s Európskou úniou o brexite, existuje 50-percentná šanca, že Spojené kráľovstvo z EÚ nakoniec nevystúpi.

V rozhovore pre nedeľník Sunday Times to povedal britský minister zahraničného obchodu Liam Fox. "Ak by sme to (dohodu) neschválili, nie som si istý, či by som tomu (brexitu) dal väčšiu šancu ako 50 na 50," cituje Foxa, popredného zástancu odchodu Británie z EÚ, agentúra Reuters. "A vo mne by to vyvolalo pocit, že sme zradili ľudí, ktorí hlasovali v referende," dodal minister.

Fox si je "stopercentne istý", že brexit nastane 29. marca 2019, len ak Dolná snemovňa dohodu podporí. Keďže verejnosť dostala možnosť rozhodnúť o členstve v EÚ v referende, parlament podľa neho teraz nemôže odmietnuť jeho výsledok. "Ak by sa tak stalo, myslím si, že by to zničilo dôveru voličov voči parlamentu" a mohlo mať nepredvídateľné dôsledky, konštatoval Fox.

Britský parlament mal o 585-stranovej dohode o brexite pôvodne hlasovať 11. decembra. Premiérka Theresa Mayová však hlasovanie odložila na týždeň od 14. januára, keďže sa obávala, že dohoda nenájde dostatočnú podporu. Tým sa otvoril celý rad možností od tzv. tvrdého brexitu cez jeho odvolanie po druhé referendum. Mayová však posledné dve možnosti odmieta.