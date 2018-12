Kvôli Černákovi musel tréner Tampy zmeniť celý systém: Slovák je najlepší v tejto štatistike

Slovenský obranca Erik Černák svojho trénera naplno presvedčil o svojich kvalitách. Zaujal ho dokonca natoľko, že sa kormidelník Tamby Bay rozhodol zmeniť celý obranný systém tímu.

Černák sa do prvého tímu Tampy dostal po zranení skúseného obrancu Anton Stralmana. Po návrate zo zranenia sa očakávalo, že Erik poputuje späť na farmu. Čísla slovenského obrancu však boli proti.Jeho výkony boli natoľko dobré, že si ho tréner Jon Cooper nechal a uchýlil sa k rotácii obrancov.

To znamená, že obrancovia sa striedajú od zápasu k zápasu. Elitná obranná dvojica hrá každý zápas spoločne, avšak vo zvyšných dvoch sa zadáci obmieňajú. Napríklad v zápase proti Montrealu nehrali Braydon Coburn a Slater Koekkoek. V predošlom duely proti Philadelphii zase nehral Černák a Coburn nastúpil. A zápas predtým sedel na tribúne skúsený Dan Girardi.

Vďaka tomuto netradičnému systému má Tampa v rukách obrovský tromf. Obrancovia nie sú tak veľmi vyčerpaný a môžu šetriť sily na boje v play off. „Myslím, že je to bezproblémové. Máme menšiu rotáciu. Niektoré defenzívne dvojice hrajú, vďaka rotácii majú niektoré noci iných partnerov. No je to dobrý problém. A je nutné pozrieť sa aj na pozitíva, ktoré to prináša. Chlapci sú viac oddýchnutí, môžu si pozrieť zápasy zhora. Hráči k tomu pristúpili profesionálne, vyrovnali sa s tým ako dobrí spoluhráči a pripomínam, že aj toto je dôvod prečo sme úspešní," povedal asistent trénera Derek Lalonde pre nhl.com.

Rotácia očividne prináša úspechy, Tampa vyhrala už päť duelov v rade a suverénne vedie celú ligu. Dopomohli jej k tomu aj výborné výkony Erika Černáka. Zvýšenou konkurenciou v tíme sa obrancovia zároveň poháňajú k lepším a lepším výkonom.