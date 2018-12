O Akadémiu programovania je na Slovensku enormný záujem: Za posledný rok vyškolila 140 pedagógov!

V prvom roku svojho pôsobenia vyškolila Akadémia programovania 140 pedagógov po celom Slovensku.

Účelom školení je, aby pomáhali deťom nadobúdať digitálne zručnosti zaujímavou a zábavnou formou. "Plánujeme ďalšie workshopy na rok 2019, nakoľko sa nám hlásilo viac pedagógov, ako sme dokázali tento rok vyškoliť," hovorí koordinátorka projektu Akadémia programovania Barbora Dančová z občianskeho združenia (OZ) Aj Ty v IT v Bratislave, ktoré sa venuje vzdelávaniu dievčat a žien v IT oblasti.

Ovládanie IT práve digitálnymi zručnosťami je pre budúce generácie kľúčové. Európska únia odhaduje, že do roku 2020 bude vytvorených ďalších 500 000 pracovných miest v IT oblasti, ktoré bude problém obsadiť. Už teraz na Slovensku chýba viac ako 30 000 kvalifikovaných pracovníkov pre tento sektor. Digitálne zručnosti, základy programovania a algoritmického myslenia, ktoré rozvíja logické uvažovanie, treba podľa OZ Aj ty v IT vštepovať už žiačkam a žiakom na základných a stredných školách.

Školenia so zariadením micro:bit sa v roku 2018 konali v 31 mestách a OZ Aj ty v IT by ich chcelo rozšíriť do každého mesta a školy na Slovensku. "Som hrdá na dievčatá, ktoré si Akadémiou programovania prešli a vytvorili nielen úžasné projekty, ale niektoré z nich sa rozhodli svoje skúsenosti zdieľať prostredníctvom nášho e-learningového vzdelávania dostupnom na našom webe," hovorí Petra Kotuliaková, riaditeľka združenia Aj Ty v IT. Záver roka 2018 bol venovaný okrem školenia pedagógov aj spusteniu e-learningu, ktorý učí, ako si naprogramovať svoj micro:bit aj z pohodlia domova.