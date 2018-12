Podľa Remišovej je predlžovanie mandátov ústavných sudcov neprijateľné: Kedy zvolia kandidátov?

Ak by sa vládna koalícia skutočne uchýlila k predĺženiu mandátov končiacich ústavných sudcov, bol by to neprijateľný krok vytvárajúci právny chaos a nebezpečný precedens.

Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Vo februári sa končí funkčné obdobie deviatich z 13 sudcov Ústavného súdu SR, poslanci tak musia na najbližšej schôdzi zvoliť 18 kandidátov na tieto posty. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) neraz pripustil, že ak sa to nepodarí, riešením by mohlo byť predĺženie ich mandátov, aby súd nezostal paralyzovaný.

"To, že deväť sudcov bude vo februári končiť, vieme 12 rokov. Je neprijateľné, že si to koalícia nechala na poslednú chvíľu. Predlžovanie funkčného obdobia je pre nás neakceptovateľné. Je to jedna z najdôležitejších inštitúcií v štáte. Hoci je Slovensko malé, určite sa nájde 18 schopných a bezúhonných kandidátov," myslí si Remišová. Podľa jej slov je len otázkou, či ich vládna väčšina bude chcieť navrhnúť a zvoliť. "Ak si povedia, že chcú robiť obštrukcie, tak ich robiť budú. Ale bude to proti záujmom Slovenska," zdôraznila v rozhovore pre TASR.

Hnutie OĽaNO zrejme s vlastnými kandidátmi nepríde. "Naším cieľom nie je mať vlastných kandidátov na ústavnom súde. Poslanci môžu navrhovať kandidátov a my tiež budeme oslovovať ľudí. A ak dobrých kandidátov navrhnú stavovské organizácie, tak ich veľmi radi podporíme. Ak navrhnú dobrých kandidátov poslanci vládnej koalície, aj tých veľmi radi podporíme. Nám ide v prvom rade o to, aby na ústavnom súde boli skúsení, nestranní a bezúhonní odborníci," ozrejmila. Na prvej schôdzi v novom roku čaká na poslancov aj odkladané hlasovanie o dôchodkovom strope z dielne Smeru-SD, ktorý stále nemá zabezpečenú potrebnú ústavnú väčšinu. Potrebuje totiž aj hlasy opozície. "Nepodporíme tento návrh. My sme predstavili vlastný, o ktorom si myslíme, že je lepší pre občanov, preto budeme hlasovať proti," avizuje Remišová.

Šéf OĽaNO Igor Matovič myšlienku dôchodkového stropu najskôr podporoval, tvrdil, že je to správny zámer. Dokonca požadoval, aby bol nižší pri ženách, ktorých deti skončili aspoň učňovku. Za tento postoj aj Obyčajných kritizovala napríklad SaS. "Ja som bola vždy konzistentná. Hneď, ako Smer-SD prišiel s touto myšlienkou, som tvrdila, že to nie je rozumný nápad. Robert Fico (Smer-SD) nerieši problémy, ktoré má krajina v súčasnosti, ale také, ktoré možno budeme mať o 30 rokov," povedala Remišová. Podľa jej slov sa dôchodkový strop najskôr dotkne ľudí jej generácie, aj to nie je isté. "Je to typický marketingový ťah, ako zakryť neschopnosť vlády riešiť skutočné problémy v krajine," povedala s tým, že OĽaNO zorganizovalo k tejto téme podujatie, pričom výsledkom diskusie bolo, že návrh Roberta Fica škodí Slovensku.