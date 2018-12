Futbalista zarábal stovky tisíc eur týždenne: Teraz je na mizine, domov neprišiel ani na Vianoce

Ghanský futbalový reprezentant Asamoah Gyan zarábal v rokoch 2015-2017 počas pôsobenia v čínskom klube Šanghaj SIPG takmer 244 tisíc eur týždenne.

V súčasnosti je podľa anglického denníka úplne na mizine, na účte má údajne iba pár korún.

Tridsaťtriročný útočník je momentálne hráč tureckého Kayserisporu. Do povedomia fanúšikov sa dostal najmä počas MS 2010 v Južnej Afrike. Ghana mala vo štvrťfinále s Uruguajom blízko k postupu, keď na konci predĺženia za stavu 1:1 vyboxoval útočník "Urus" Luis Suarez loptu mieriacu do bránky rukou. Nariadenú penaltu však Gyan napálil len do brvna. Jeho spoluhráči potom zlyhali aj v penaltovom rozstrele a na MS skončili.

Po šampionáte sa Gyan presťahoval do Anglicka, kde hrával v Premier League za Sunderland. Neskôr odišiel do Číny. Tam sa z neho stal jeden z najlepšie platených hráčov ligy, no v súčasnosti má na účte iba pár korún. "Dobre si ma obzrite sprava, zľava, spredu a zozadu. To je všetko čo mám," uviedol pre portál MyNewsGh.com. Finančné straty Gyan utrpel vlani po prestupe do Turecka. Najnovšie sa o neho obáva jeho manželka s deťmi. Podľa denníka The Sun neprišiel domov na Vianoce, s rodinou nie je v kontakte už od augusta.

Autor 51 gólov v 105 zápasoch za ghanskú reprezentáciu sa v minulosti dopustil niekoľkých prešľapov. Po prehre na MS 2014 v Brazílii s Portugalskom (1:2) sa jednému novinárovi vyhrážal fyzickým útokom. Ten totiž po hráčoch bučal po tom, čo odmietli v mix zóne poskytnúť rozhovory. Pred štyrmi rokmi ho zasa v domovskej krajine spájali so zmiznutím tamojšieho rapera Castra. Hudobník a jeho priateľka sú nezvestní od júlovej dovolenky, ktorú trávili spolu s Gyanom a jeho rodinou v letovisku Ada. Ghanské médiá priniesli informácie o tom, že Castro sa mohol stať obeťou únosu, alebo dokonca vraždy. Voči spomenutým informáciám sa futbalista ohradil a označil ich za absurdné.