Prekvapenia v ankete Najväčší Slovák: V rebríčku sa umiestnil aj Babiš, kto sú kandidáti na prvú desiatku?

Program RTVS Najväčší Slovák vyvolal od svojho uvedenia rozporuplné reakcie. Búrlivý ohlas vyvolalo zaradenie prezidenta Slovenského vojnového štátu Jozefa Tisa do hlasovania.

Telerozhlas ho po tvrdej kritike verejnosti napokon z celého programu stiahol, no zdá sa, že zopár kontroverzných postáv sa ešte v rebríčku dočkáme.

Šou Najväčší Slovák odštartovala v telerozhlase začiatkom novembra nominačnou fázou, počas ktorej mohli diváci prostredníctvom esemesiek vyberať ľubovoľnú slovenskú osobnosť, či už historickú, ale aj súčasnú. „Slovenská spoločnosť je už natoľko vyspelá, že dokáže na úrovni debatovať o svojej histórii a veľkých osobnostiach s ňou spojených, o ich pozitívnych, ale aj negatívnych stránkach. Úlohou verejnoprávneho média je takéto diskusie otvárať na širokej platforme,“ vysvetlil ciele novej šou pri jej predstavení generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Kontroverzie hneď na začiatku vyvolala upútavka s prezidentom Slovenského vojnového štátu Jozefom Tisom, ktorou RTVS promovala nový formát. Tvrdá kritika smerovala do telerozhlasu od židovských a kresťanských organizácií, ale aj z odborných kruhov. Upútavku s Tisom aj jeho samotného z ankety pod tlakom verejnosti napokon RTVS stiahla a prokuratúra i polícia začali preverovať, či sa verejnoprávne médium nedopustilo propagácie fašizmu. „Po dohode a konzultáciách s majiteľmi licencie do štatútu zahrnuli, že v rámci hlasovania nebude možné nominovať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, za vraždu, vlastizradu a nebola rehabilitovaná,“ vyhlásil Rezník.

Po Tisovi Babiš

Koncom decembra začala RTVS postupne zverejňovať mená v prvej stovke ankety s tým, že až z finálnej desiatky si budú diváci hlasovaním do mája vyberať najväčšieho Slováka. Poradie začali odkrývať od konca zo stej priečky smerom nadol. Aj tu sa však objavili kontroverzné postavy. Popri športovcoch, spisovateľoch či architektoch sa na 89. mieste umiestnil slovenský rodák a súčasný český premiér Andrej Babiš (64), na ktorého sa v poslednej dobe valí jeden škandál za druhým.

Babiš, ktorý je ako vlastník viacerých českých a slovenských novín dlhodobo obviňovaný z ovplyvňovania médií, čelí najnovšie škandálu okolo pochybného prideľovania eurodotácií pre jeho firmy. Podľa českých médií mal dať kvôli vyšetrovaniu dotačných podvodov uniesť na čas svojho syna na Krym. Tlaku čelí nielen na domácej politickej scéne, kde sa ho poslanci pokúsili neúspešne odvolať, ale aj v Bruseli.

Žiadne prekvapenie

Babišova nominácia v ankete Najväčší Slovák však napriek tomu podľa politológa Grigorija Mesežnikova nie je prekvapením. „Je to prejav sympatie Slovákov k tomuto typu politiky, ktorú on uskutočňuje. Je to silný, úspešný líder - síce populista - navyše sa presadil ako Slovák v Českej republike. Dá sa povedať, že je to na neho dokonca dosť nízke poradie a čakal by som - vzhľadom na to, ako sú tieto súťaže organizované - od neho lepšie umiestnenie,“ povedal Mesežnikov, podľa ktorého sa z relácie tohto formátu nedá vyvodzovať reálna miera popularity Babiša. „Na Slovensku je známy tým, že má problematickú minulosť a bol označený za agenta ŠtB. On tu má zrejme nejaký aktívny fanklub, možno, že aj motivovaný všeličím. Toto je súťaž v počte SMS a tie môžu byť opakované stovkykrát,“ dodal politológ.

MAL SA UROBIŤ ZOZNAM

Tomáš Czwitkovics, mediálny analytik

- Môžeme sa baviť či je Andrej Babiš úspešný podnikateľ alebo kontroverzná osoba spojená s negatívnymi škandálmi. Podľa mňa ten výber mali urobiť odborníci a vytvoriť zoznam kandidátov. V ňom by sa mali objaviť ľudia, ktorí nie sú možno verejnosti známi, ale práve v takejto šou by mohli byť vyzdvihnutí do popredia. Človek by sa tak dozvedel aj o významných Slovákoch alebo Slovenkách, ktorých nepozná.

KANDIDÁTI NA PRVÚ DESIATKU

Alexander Dubček

Počas uvoľnenia komunistického režimu počas Pražskej jari v roku 1968 stál na čele komunistickej strany. Po potlačení reformného procesu inváziou vojsk Varšavskej zlmuvy bol odvolaný z funkcie a bol nútený stiahnuť sa z verejného života. Do politiky sa vrátil až po zmene režimu.

Milan Rastislav Štefánik

Slovenský diplomat, politik a francúzsky generál. Zaslúžil sa o vznik československých légií počas prvej svetovej vojny. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Československa.