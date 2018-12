Takto si bitku v NHL nepredstavoval: Jaroš sa nepríjemne zranil!

Slovenský hokejista v službách Ottawy v zámorskej NHL Christián Jaroš vynechá minimálne tri či štyri týždne pre zranenie.

Dvadsaťdvaročný obranca si zlomil prst pri piatkovej bitke s Rossom Johnstonom z New Yorku Islanders. Informoval o tom Bruce Garrioch z Ottawa Sun. Rodák z Košíc odohral v aktuálnej sezóne zámorskej profiligy dosiaľ 28 zápasov so ziskom 5 bodov za jeden gól a štyri asistencie. Jeden štart pridal aj za Belleville v nižšej AHL. Pre Ottawu to znamená ďalší problém v aktuálnom ročníku, Senators figurujú po 38 dueloch na poslednom 16. mieste Východnej konferencie NHL.