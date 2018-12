Tehotná Mária Bartalos končí v Oteckoch: Namiesto seriálu vlastný biznis s manželom!

Prebral rodinnú kasu? Herečka Mária Bartalos (24) nedávno oznámila šťastnú novinku a spolu s manželom Adriánom sa už onedlho stanú rodičmi.

Vzhľadom na svoj stav sa preto umelkyňa rozhodla, že účinkovanie v seriáli Oteckovia, kde momentálne hviezdi, posunie na druhú koľaj. Tanečník sa teda musí poriadne obracať - a kvôli svojej láske sa dokonca mal odhodlať k zásadnému kroku!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mária a Adrián sa tajne zosobášili v máji a zaláskovaná dvojica sa netajila tým, že si želá čím skôr založiť rodinu. „Jasné, že chceme deti. Som veľmi rodinne založená, no neriešim, kedy to bude. Bude to, keď nám Pánboh požehná,“ uviedla nedávno sympatická rusovláska. Ich prianie sa nakoniec splnilo a seriálová učiteľka Linda sa pomaly, ale isto pripravuje na vytúžené mamičkovské povinnosti.

A keďže je pre herečku rodina absolútnou prioritou, svojmu prvému dieťaťu plánuje podriadiť úplne všetko vrátane svojej sľubne rozbehnutej kariéry. „Mária sa rozhodla, že na budúci rok už v Oteckoch pokračovať nebude. Nechce nakrúcať tehotná,“ prezradil nám zdroj zo štábu, čím drobná umelkyňa spravila škrt cez rozpočet nielen Markíze, ale aj rodinnému rozpočtu.

Ako jedna z hlavných postáv v obľúbenom seriáli si totiž Bartalos mala zarobiť za jeden deň nakrúcania od 500 do 800 eur. Zdá sa, že Adrián sa rozhodol o svoju milovanú ženu v radostnom očakávaní rázne postarať a na aktuálnu situáciu pohotovo zareagoval. „Nové pohybové štúdio otvárame už v januári,“ pochválila sa manželovým úspechom na svojom internetovom profile samotná herečka. Základom nového biznisu Bartalosovcov by mal byť Adriánov osvedčený cvičebný koncept „movement culture“, ktorý vyznávajú ľudia milujúci pohyb v akejkoľvek podobe.