Vedci si pozreli 24 filmov o Jamesovi Bondovi, prišli k zábavnému zisteniu: Toto filmári nedomysleli

James Bond, agent s povolením zabíjať? Skôr agent s povolením popíjať, uvádzajú novozélandskí vedci v štúdii, podľa ktorej má agent 007 vážny problém s alkoholom.

Ich práca vyšla v odbornom časopise Medical Journal of Australia, ktorý je úplne seriózny - ale do vianočného čísla rád zaraďuje trochu zábavnejšie vedecké poznatky.



Vedci sa pozreli na 24 bondoviek od Dr. No z roku 1962 po Spectre z roku 2015. Sústredili sa pritom predovšetkým na to, aké množstvo alkoholu najslávnejší britský filmový agent pije, a čo potom robí pod vplyvom alkoholu.

Podľa zistení štúdie je pitie alkoholu stálou súčasťou všetkých bondoviek počas posledných šiestich desaťročí a v skúmaných 24 filmoch sa vyskytuje 109-krát. Bond spĺňa šesť z jedenástich kritérií diagnostického a štatistického manuálu DSM-5 pre závažnú alkoholovú závislosť. Napríklad vo filme Quantum of Solace do seba Bond obráti šesť koktailov Vesper na báze džinu s vodkou. "To sa rovná 24 jednotkám alkoholu, čo by znamenalo hladinu alkoholu v krvi zasahujúcu do smrteľných hodnôt," povedal profesor Wilson. "To však bolo stále málo v porovnaní s inou bondovkou, kde James Bond počas jediného dňa vypil 50 jednotiek alkoholu, čo je množstvo, ktoré by prakticky kohokoľvek zabilo," dodal.

Vedci zistili, že Bond je nielen pripravený vypiť čokoľvek, či už pretrepané alebo zamiešané, ale pod vplyvom alkoholu sa bez obáv púšťa do nebezpečných aktivít. "Zistili sme častú konzumáciu alkoholu pred bitkou, riadením rôznych vozidiel - vrátane naháňačiek - hranie s vysokými stávkami, ovládanie zložitých strojov alebo zariadení, kontakt s nebezpečnými zvieratami, extrémne športové výkony a pohlavný styk s vrahyňou, občas so zbraňami alebo nožmi v posteli," povedal hlavný autor štúdie, profesor Nick Wilson z Univerzity v Otago.



Smrtiace zvieratá, s ktorými Bond bojoval bezprostredne po konzumácii alkoholu, zahŕňali hady, tarantule a dokonca aj varana komodského známeho tiež pod označením komodský drak. "Pri jednej príležitosti po tom, čo počas obeda pil alkohol, naháňal May Day po Eiffelovej veži, skočil na strechu vysokorýchlostného výťahu, riadil bezohľadne ukradnutý taxík po chodníkoch a uliciach Paríža... a potom skočil asi desať metrov z mosta cez strechu lode," uvádza štúdia.



Sú tu však aj dobré správy. Bondovo používanie alkoholu ako zbrane v priebehu času pokleslo. Už do seba nehádže poháre takou rýchlosťou a v bitkách nepoužíva rozbité fľaše. Od roku 2002 sa navyše na plátne neobjavuje s pohárom alkoholu a cigaretou zároveň. Aj jeho zdravie sa zdá byť v poriadku. Nejaví známky kazenia zubov od neustáleho šampanského na raňajky, a tiež jeho pleť vyzerá dobre, všímajú si vedci.