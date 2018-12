Berlínska polícia vyšetruje vážnu nehodu: Vodič zrazil päť ľudí na chodníku, žena bojuje o život

Päť chodcov v sobotu skoro ráno zrazil a zranil v Berlíne vodič, ktorý svojím vozidlom vošiel na chodník.

Jedna žena je v kritickom stave, informoval denník Berliner Zeitung. Prvotná domnienka, že bol muž opitý, sa podľa polície nepotvrdila. Nebol zrejme ani pod vplyvom drog. Príčina nehody je tak nejasná. Terorizmus ale policajti vylúčili.



Hovorca polície agentúre DPA povedal, že 30-ročný vodič zišiel vo štvrti Gesundbrunnen s automobilom z vozovky na chodník, kde narazil do niekoľkých ľudí. Všetkých päť zranených chodcov je vo veku od 28 do 31 rokov. Stav 29-ročnej ženy je podľa polície "veľmi kritický".



V rozpore s pôvodnými informáciami nepožil podľa polície vodič pred jazdou alkohol a nebol podľa všetkého ani pod vplyvom drog či liekov. Muž sa dobrovoľne podrobil krvnému testu. Príčina nešťastia je podľa policajnej hovorkyne nejasná. Nič však nenaznačuje tomu, že by išlo o teroristický čin. Policajti preto udalosť vyšetrujú ako dopravnú nehodu.