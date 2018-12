Úprimné slová bratov Saganovcov: Pravda o spoločnom detstve!

Niektoré veci sa nikdy nezmenia.

Slovenský cyklista Peter Sagan (28) otvoril na sociálnych sieťach tému bratskej rivality. Nie je žiadnym tajomstvom, že jeho starší súrodenec Juraj (30) bol pre neho v detstve veľkým vzorom, no panovala medzi nimi aj zdravá súťaživosť. Dnes je to už všetko trochu inak. Jedna vec však zostala rovnaká. Peter stále neberie tréning, a ani seba, príliš vážne.

„Bez môjho brata Juraja by som nebol tam, kde som teraz. Vždy som bol veľmi lenivý chlapec. V podstate som iba stále doliezal za bratom a chcel byť ako on. Juraj robil všetko precízne. Na tréningu si dával záležať na najmenších detailoch. Ja som začínal ako 9-ročný na horskom bicykli. Keď som ale videl brata, chcel som byť ako on. Kvôli nemu som presedlal na cestný bicykel. Bola to rivalita, chcel som sa mu vyrovnať,“ vyrozprával Sagan na sociálnych sieťach.

„Áno, keď sme boli malí, tak ja som bral cyklistiku viac profesionálne. Peter robil v jednom kuse iba opičky,“ doplnil Juraj. „Ako deti sme boli veľmi súťaživí, ale zároveň som sa mu snažil aj pomôcť. Peťa som usmerňoval a dával mu rady. Dnes je to úplne naopak. Ja už ho nemám čo naučiť,“ povzdychol si Juraj.

„Peter dostal v detstve skvelé základy. Je na ňom vidieť, že je to všestranne založený jazdec. Má otvorenú myseľ a nebojí sa nových vecí. Robí veci inak ako ostatní jazdci. Jednoducho si ide po svojom,“ pochvaľuje si Saganov tréner Patxi Vila. „V tíme vždy žartujeme, že Peter je jednoducho superhrdina. Jeho fyzický potenciál nemá vo svete športu obdobu. Vie, čo chce dosiahnuť a nebojácne si ide za tým. To, čo má Peter, sa nedá naučiť ani kúpiť. Musíte sa s tým len narodiť,“ uzavrel Saganov manažér Gabriele Uboldi.