Analytik o vzdelávacom systéme na Slovensku: V porovnaní s Fínskom máme 30-ročný sklz

Za vzor v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania sme si vzali fínsky vzdelávací model.

Podľa analytika projektu To dá rozum Petra Dráľa na to, aby sme mohli porovnať dva rôzne modely, by sme potrebovali hĺbkovú analýzu. „Potrebovali by sme vedieť, ako sú postavené zákony, aká je školská štruktúra, kto rozhoduje o školstve, ale aj z akého podhubia vychádza či aká je spoločnosť, pre ktorú je školský systém modelovaný. Určite sa nájdu paralely medzi akýmikoľvek dvoma vzdelávacími systémami," povedal Dráľ a dodal, že si treba uvedomiť, že vo Fínsku je školský systém v procese zlepšovania už desiatky rokov.

Pri porovnaní nášho vzdelávacieho systému s fínskym máme podľa Dráľa 30-ročný sklz. „Nemyslím si však, že by sme mali len tak prijímať nejaký zahraničný model. Môžeme sa inšpirovať, poučiť, ale my pre Slovensko potrebujeme vytvoriť vlastný systém, ktorý bude korešpondovať s tým, akú máme spoločnosť, aké máme hodnoty, v akom štádiu vývoja sme či akú máme ekonomiku a kam chceme dospieť ako krajina," uzavrel odborník.

Podľa Dráľa je vzdelávanie vo Fínsku celé dekády jedna z priorít, kde sa poctivo robí verejná politika, od získavania dát a analýzy, cez vypracovávanie nových programov, ich pilotné odskúšanie, ohodnotenie, a keď sa osvedčia, tak sa odporučia ako možnosť alebo zavedú ako povinnosť v rámci vzdelávacieho systému. „U nás sa robia zmeny do veľkej miery živelne, bez toho, aby sme ich videli ako celok. My v projekte To dá rozum zbierame rôzne dáta, ktoré dnes o systéme nemáme alebo ich máme málo. Snažíme sa nielen poukazovať na problémy, ale identifikovať aj ich skutočné príčiny. V tom sú mnohé slepé miesta. A aby sme tie príčiny spoznali, nestačí vidieť, ako je nastavený nejaký zákon, ale treba ísť do terénu a pýtať sa ľudí, ako to reálne funguje v praxi," povedal Dráľ.