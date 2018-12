Príde hokejový Slovan o slovenského brankára? V Brne snívajú o návrate Čiliaka

Chcú ho späť. Predstavitelia Komety Brno sa usilujú získať Mareka Čiliaka (28) zo Slovana Bratislava, ktorý bol ústrednou postavou moravského klubu pri zisku titulov majstra českej hokejovej extraligy v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Keďže sen belasých o play-off je po 13-zápasovej sérii prehier už len v teoretickej rovine, je predpoklad, že v priebehu januára bude o viacerých hráčov záujem z iných klubov. Ozvala sa už Kometa, ktorej sa nedarí a veľký problém má práve na poste gólmana.

V českých médiách sa už dlhšie špekuluje, že pracuje na návrate Mareka Čiliaka. Hoci Kometa to oficiálne nekomentuje a aj slovenský reprezentant sa naplno sústreďuje na Slovan, v Brne je to téma aj medzi samotnými hráčmi. „Snažím sa to nevnímať, sústreďujem sa len na seba,“ reagoval na špekulácie ohľadom Čiliakovho návratu mladý gólman Komety Karel Vejmelka (22).

Slovan v piatok zaznamenal po čiernej sérii druhé víťazstvo v rade, keď zdolal Nižnekamsk 3:1 a odlepil sa z dna Západnej konferencie KHL. V nedeľu o 17.00 hod. privíta Jokerit Helsinki.