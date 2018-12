V posledných troch zápasoch získal šesť bodov! Tatara nakopli Slováci v hľadisku

Opäť sa presadil. Najlepší strelec a zároveň najproduktívnejší slovenský hokejista v tomto ročníku NHL Tomáš Tatar (29) po sedemzápasovej odmlke opäť skóroval.

Útočník Montrealu Canadiens pomohol svojmu tímu k víťazstvu 5:3 na ľade Floridy Panthers dvoma gólmi, ktoré oslávil s krajanmi v hľadisku. V predošlom zápase si proti svojmu bývalému mužstvu z Vegas pripísal na svoje konto dva body za asistencie.

Tatar čakal na gól od 9. decembra, no proti Floride sa presadil už v 35. sekunde z bekhendu. Bola to vôbec prvá strela Montrealu na bránku domácich v zápase. „Nikdy som nepomyslel, že by som prežíval nejaký gólový pôst. Víťazili sme, mužstvu sa darilo. V každom zápase je to hlavne o tímovom výkone a je jedno, kto dá gól, či kto boduje. Myslím si, že kráčame správnym smerom,“ povedal slovenský krídelník po svojom treťom dvojgólovom zápase v sezóne.

Druhýkrát sa presadil počas presilovky v 49. minúte za stavu 2:2, keď skúseného Roberta Luonga prekonal strelou z pravého kruhu. „Mali sme perfektný vstup do zápasu, viedli sme 2:0, no na chvíľu sme vypli a súper to využil. Nestratili sme však koncentráciu a hrali naďalej dobre. Verili sme, že môžeme zvíťaziť. V presilovke sme dali ďalší gól, čo bolo kľúčové,“ doplnil Tatar.

V nasledujúcom zápase proti Tampe Bay Lighting sa Slovák opäť ocitol v pozícii nahrávača, keď prihrával na dva góly svojim spoluhráčom. Tatar v doterajších 39 zápasoch nazbieral 30 bodov (14+16) a je na treťom mieste v bodovaní hráčov Montrealu.