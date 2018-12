Tento rekord nemá obdoby: Juventus sa zapísal do histórie

Juventus Turín vytvoril nový rekord v počte bodov v jesennej časti najvyššej talianskej futbalovej súťaže.

Úradujúci majster v sobotňajšom domácom zápase 19. kola zdolal Sampdoriu Janov 2:1, dosiahol sedemnásty triumf a 53. bod. Pred zimnou prestávkou ani raz neprehral a iba dvakrát remizoval. Pod sobotňajší triumf sa podpísal Cristiano Ronaldo, ktorý strelil oba góly Juventusu. Zverenci Massimiliana Allegriho mali aj šťastie, v nadstavenom čase vyrovnal Riccardo Saponara, ale hlavný rozhodca po konzultácii s videoasistentom gól neuznal.

"V prvej polovici sezóny sa nám darilo. Musíme však pokračovať v tvrdej práci. Systém VAR sa mi páči. Rozhodcovia to majú často náročné a mali by sme privítať všetky prostriedky, ktoré im zjednodušia prácu," povedal Ronaldo pre Sky Sport Italia. Technológia zohrala v zápase veľkú úlohu. Najprv v 33. minúte VAR odhalil ruku obrancu Juventusu vo vlastnej šestnástke a v 65. minúte potvrdil rozhodnutie arbitra na opačnej strane. Fabio Quagliarella s Ronaldom penalty premenili. Portugalčan sa dostal so 14 zásahmi na čelo ligových kanonierov. Bývalý útočník domácich Quagliarella sa vo veku 35-rokov stal prvým hráčom od roku 2005, ktorému sa podarilo skórovať v deviatich dueloch Serie A za sebou. Pred trinástimi rokmi to dokázal iný kanonier Juventusu Turín David Trezeguet. Informácie zverejnila agentúra AFP.