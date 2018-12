Neuveriteľný víkend pre Vlhovú: Takéto preteky ešte nezažila!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára v rakúskom Semmeringu druhé miesto.

Za dominátorkou sezóny Mikaelou Shiffrinovou zaostala 29 stotín. Američanka ako prvá pretekárka vyhrala v kalendárnom roku 15 pretekov SP a svojím 36. slalomovým víťazstvom kariéry v SP prekonala rekord Rakúšanky Marlies Schildovej. "Marlies bola pre mňa najväčším vzorom spoločne s Bodem Millerom. Keď som bola malá, snívala som o tom, že raz budem najlepšia lyžiarka na svete. Prekonala som síce Marlies v počte slalomových víťazstiev, no jej rekord bude platiť naveky. Bola to legenda, najlepšia slalomárka v histórii," povedala pre ORF Shiffrinová, ktorá zaregistrovala svoj 51. triumf kariéry v prestížnom seriáli a aj piatykrát v sezóne pred svojou slovenskou vrstovníčkou, tretia bola so stratou 38 stotín Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Dvadsaťtriročná Vlhová po piatkovom triumfe v obrovskom slalome potvrdila, že po inom rakúskom rezorte Flachau sa najbližšie dejisko alpského SP od slovenských hraníc stalo zahraničnou "mekkou" slovenského zjazdového lyžovania, keďže v roku 2012 v Semmeringu prvé víťazstvo pre samostatnú krajinu vybojovala Veronika Velez-Zuzulová. Celkovo obe lyžiarky v stredisku, ktoré organizuje preteky SP medzi sviatkami každý druhý rok, dosiahli štyri pódiové umiestnenia. Celkovo Vlhová dosiahla v tejto sezóne už šieste pódiové umiestnenie. Na stupne víťaziek sa vo svojej kariére piatich plných ročníkov SP postavila po 18. raz. "Bolo to veľmi špeciálne po piatku. Celý tento víkend je neuveriteľný, veľmi sa teším, že som opäť na pódiu. Bol to asi najťažší slalom, bola to nová skúsenosť, pretože deň predtým som vyhrala. Nie je ľahké koncentrovať sa po víťazstve na ďalší deň. Bol to boj, v prvom kole som spravila nejaké chyby, v druhom som riskovala," povedala Vlhová pre slovenské médiá.

Výsledky slalomu SP v Semmeringu:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:42,99, 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,29, 3. Wendy Holdenerová (Švajč.) +0,38, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,75, 5. Katharina Truppeová (Rak.) +1,58, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,81, 7. Irene Curtoniová (Tal.) +2,29, 8. Roni Remmeová (Kan.) +2,60, 9. Mina Fürstová Holtmannová (Nór.) +3,16, 10. Laurence St. Germainová (Kan.) +3,21

Celkové poradie SP (po 15 z 38 súťaží):

1. Shiffrinová 1034, 2. VLHOVÁ 568, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 396, 4. Holdenerová 394, 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 366, 6. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 359

Poradie v slalome (5):

1. Shiffrinová 500, 2. VLHOVÁ 400, 3. Holdenerová 255, 4. Liensbergerová 199, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) 171, 6. Swennová-Larssonová 166