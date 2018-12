Šéf hokejovej Sparty Praha sa vyhrážal rozhodcom: Tu si už nezapískate!

Hokejová Sparta Praha sa herne i výsledkovo trápi. Predsezónny favorit a anšpirant na titul v najvyššej českej lige sa dnes nachádza až na jedenástom mieste tabuľky.

Poslednú facku dali Sparte Pardubice, ktoré sú až na poslednom mieste. Dvoma gólmi o triumfe rozhodol Slovák Marek Hovorka. Šéf Sparty Petr Bříz však zo zlých výsledkov obviňuje hokejových rozhodcov.

Po druhej tretine Bříz vošiel do šatne rozhodcov a očividne nahnevaný začal po arbitroch kričať. ,,Čo si myslíte? Kosíte nás ako zajace. Viete, že sme jediný tím, ktorý má negatívnu bilanciu vylúčení?" Takto agresívne sa pustil do prekvapených rozhodcov. Tí ho ihneď požiadali, aby opustil priestor, keďže funkcionár nemôže počas zápasu vstupovať do šatní rozhodcov.

To však šéfe Sparty ešte viac vytočilo. ,,Tu si už nezapískate, vy č*ráci." Táto vetasa uvádza v oficiálnom zápise zo zápasu. Celou situáciou sa teraz bude zaoberať Český zväz ľadového hokeja.