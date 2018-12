Minister spravodlivosti si myslí, že všetko ide pomaly: Reaguje na prácu rezortu

Práca v rezorte napreduje podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) pomaly, avšak snažia sa robiť aspoň tzv. dielčie zmeny.

Ak návrhy rezortu nemajú úplnú podporu v koalícii, znamená to podľa neho, že sú smelé. "Na môj vkus ide všetko pomaly. Napríklad som si myslel, že zastavenie exekúcií aj novela týkajúca sa registra partnerov vo verejnom sektore budú dávno v parlamente," zhodnotil Gál pre TASR prácu rezortu počas roka.

Pripomenul, že pod jeho vedením sa podarilo za pár mesiacov vyriešiť priestory Obchodného súdu v Bratislave. "Pomalosť a prekážky boli spôsobené aj tým, že už nemali ani archivačné priestory, vytvárame im ďalšie priestory aj v Pezinku, aby to mali blízko," vysvetlil Gál. "V trestnom práve riešime veci ako sú monitoringy, kde nám prešla novela, aby sme ich vedeli nasadiť u osôb trocha rýchlejšie, menej formálne," priblížil systém elektronických náramkov pre odsúdené osoby.

Hoci vládny návrh na zmenu voľby ústavných sudcov neprešiel, šéf rezortu verí, že ich výber bude transparentný. "Je mi ľúto, že sa nepodarili zmeniť ústavné podmienky na sudcov Ústavného súdu, ale na druhej strane, zmeny, ktoré sa v rokovacom poriadku v zákone o Ústavnom súde podarilo presadiť, dosť výrazným spôsobom napomáhajú poslancom, aby bol ten výber otvorený, transparentný, aby sme vedeli zvoliť čo najlepších sudcov ÚS," uviedol minister.

Návrhy zákonov z dielne rezortu spravodlivosti sú smelé. To je podľa ministra dôvod, prečo v koalícii prechádzajú len oklieštene. "Koalícia je veľmi rôznorodá, chápem aj našich koaličných partnerov, že v niektorých veciach majú iné hodnotové zásady, plány, iné politické ciele. Ale čo sme dali na papier v programovom vyhlásení vlády, to chcem, aby bolo naplnené. Mojou úlohou je pripraviť návrh zákona, to pripravím, ale k tomu, aby sme ten zákon prijali, už potrebujeme ďalších dvoch partnerov. Samozrejme, my máme niektoré vážne pripomienky k ich návrhom. Síce nejdeme s tým ako s bubnom von, ale snažíme sa rokovať," uzavrel Gál.