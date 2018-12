Ďalšia šanca na výborný výsledok pre Vlhovú: V prvom kole je druhá za Shiffrinovou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla v prvom kole sobotného slalomu Svetového pohára v Semmeringu druhý najrýchlejší čas v elitnej skupine štartujúcich.

Za dominátorkou sezóny, Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala 48 stotín. Obe top-favoritky mali aj v piatom slalome sezóny našliapnuté na mikrosúboj, v predchádzajúcich štyroch vždy vyhrala Shiffrinová, trikrát pred Vlhovou, plus obe sa stretli aj vo finále paralelného slalomu, kde tiež tesne uspela Američanka. V sobotu v rakúskom stredisku s 23-ročnými zjazdárskymi superhviezdami držala krok v prvej fáze iba o desať rokov staršia švédska rutinérka Frida Hansdotterová (+0,53 s). Do sekundy sa ešte zmestila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorej tréner postavil trať prvého kola. Vlhová však mohla ísť do 2. kola s nižším mankom, lebo hoci začala svoju jazdu s odhodlaním, najmä pri prejazde do strmšej pasáže krátko pred prvým medzičasom spravila dva oblúky príliš naširoko.

Súboj v 15-člennej slalomárskej elite ovplyvnila školácka chyba spolufavorizovanej Rakúšanky Bernadette Schildovej, ktorý zapichla špičku lyží z opačnej strany hneď prvej bránky. Špicaru sa tesne vyhla ďalšia domáca nádej Katharina Liensbergerová, ktorá mala oba medzičasy na druhé miesto, ale chyba v prejazde do cieľového úseku ju odsunula mimo prvú päťku s odstupom 1,17 s. Naopak, špicar po predchádzajúcom záklone sa stal zrejme osudným pre Nórku Ninu Haver-Loesethovú, ktorá si po tvrdom páde s bolestivým výrazom držala koleno.