Sulík si myslí, že ani Fico, ani Pellegrini nie sú pre Slovensko dobrou voľbou: Toto bol podľa neho svetlý okamih Smeru

Ani expremiér Robert Fico (Smer-SD), ani súčasný predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) nie sú dobrou voľbou pre Slovenskú republiku. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že ani jeden nemá jasnú víziu, čo by so Slovenskom robil a ako by mala naša krajina vyzerať o desať alebo o dvadsať rokov. "Nie sú dobrou správou pre Slovensko. Chce to stranu, ktorá má jasný plán, má víziu, čo by si s krajinou počala," dodal.

Podľa Sulíka dôkazom jeho teórie je, že pred siedmimi rokmi vláda pod vedením Fica zaviedla dynamický vek odchodu do dôchodku. "Ak ľudia žili dlhšie, tak v nejakom pomere rástol vek odchodu do dôchodku. Ak sa vek dožitia nezvyšoval, nezvyšoval sa ani vek odchodu do dôchodku. Toto vcelku rozumné pravidlo, ktoré funguje aj v mnohých iných krajinách sveta, zaviedol aj Fico na Slovensku. To bol nejaký svetlý okamih Smeru," uviedol líder liberálov. Podľa neho snaha o zastropovanie veku odchodu do dôchodku je ukážka najväčšieho populizmu a korupcie voličov.

Za rozumné opatrenie, s ktorým plánuje Smer-SD prísť v roku 2019, považuje Sulík zvýšenie rodičovského príspevku aj predĺženie materskej. "Zvýšenie rodičovského príspevku považujem za rozumnú vec, je to tiež súčasťou odvodového bonusu už roky," uviedol Sulík. Podľa neho je problém, že prvých šesť mesiacov sa naša spoločnosť o matku po narodení dieťaťa postará, materský príspevok je relatívne vysoký a naviazaný na predošlú mzdu. To považuje za správne. "Ale po tých šiestich mesiacoch matka spadne na 214 eur," dodal. "My v SaS navrhujeme, aby rodičovský príspevok, ktorý sa poberá až do tretieho roku veku dieťaťa bol naviazaný na mzdu matky alebo otca a aby bol citeľne vyšší. Toto prispeje k tomu, že sa bude rodiť viac detí v rodinách, kde jedno dieťa už je, a preto takýto návrh, ak bude rozumne pripravený, podporíme," dodal.

Ostatné zmeny z dielne Smeru-SD, medzi nimi aj obedy pre žiakov zadarmo, nepovažuje Sulík za šťastné. "My hovoríme, dajme peniaze rodičom ako daňový bonus na dieťa a nech rozhodnú o tom, čo dieťaťu kúpia. Toto považujeme za korektnejšie. Povedať rodičom, že musí to byť obed zadarmo sa mi nepáči, lebo robíme z rodičov nesvojprávnych ľudí, akoby nevedeli oni najlepšie rozhodnúť o tom, čo ich dieťa potrebuje. Možno by dieťaťu radšej kúpili nové topánky," uzavrel Sulík.