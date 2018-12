V Čechách sa utečenci vydávajú za neplnoletých: Čo tým chcú dosiahnuť?

V Česku začínajú pribúdať prípady, keď sa dospelí zadržaní utečenci vydávajú za neplnoletých.

Väčšinou nemajú doklady a cudzinecká polícia má problém určiť ich vek. Dôvod to má jediný - migranti sa namiesto do utečeneckých centier chcú dostať do špecializovaného detského domova. Ten má voľnejší režim a oni tak majú väčšiu šancu na útek, píše na svojej webovej stránke televízia Nova.

Posledný prípad je z minulého týždňa, upozorňuje spravodajský server tn.nova.cz. Štyri dni pred Vianocami objavil vodič kamióna vo svojom aute v okrese Uherské Hradiště štyroch utečencov. Zavolal policajtov a tým muži povedali, že sú z Afganistanu a Pakistanu, majú 16 rokov a nemajú pri sebe nijaké doklady.

Policajtom sa nimi udaný vek nepozdával, a tak ich previezli do krajskej Baťovej nemocnice v Zlíne na určenie tzv. kostného veku. Pomocou tejto metódy - röntgenovou snímkou rastových medzierok kostičiek ruky, ktoré do 19 rokov života človeka zanikajú - lekári zistili, že mladíci majú rozhodne viac než devätnásť, opisuje TV Nova.

Migranti napriek svojmu úmyslu dostať sa do miernejšieho zariadenia pre deti s lepšími životnými podmienkami a väčšou šancou na útek skončili napokon v utečeneckom zariadení pre dospelých, uzatvára tn.nova.cz.