Taliansky tréner Petry Vlhovej po senzačnom víťazstve: Je to darček pre celý slovenský národ

Petra Vlhová vďačila za senzačné prvenstvo v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára aj novým lyžiam. K ich nasadeniu do súťaže sa odhodlala po dlhej porade v tíme, ktorému šéfuje Livio Magoni.

Taliansky tréner zdôraznil, že dostať Vlhovú na pódium v technicky najnáročnejšej disciplíne bola jeho priorita, odkedy začal spolupracovať so slovenskou zverenkou: "Ťažko sa mi hovorí. Je to darček pre celý slovenský národ. Toto bol môj prvý cieľ, keď som prišiel do tímu, aby sme dosiahli pódium v obrovskom slalome. Všetko nebolo dokonalé, lebo po prvom kole figurovala na štvrtej priečke a vrchnú časť nešla dobre, ale v druhom kole to zlepšila. Musíme pracovať a udržať tento trend."

Vlhová trénovala na nových lyžiach s odlišnou dĺžkou od leta, "naostro" ich využila vo štvrtom obráku sezóny a s okamžitým úspechom. Magoni očakával, že Vlhová môže triumfovať v tejto disciplíne, no nie už v Semmeringu. "Doteraz sme nechceli riskovať, ale vo štvrtok po poslednom tréningu som jej povedal, že sa zlepšila v technike a podľa môjho názoru ich môžeme vyskúšať. Zariskovali sme,"povedal Magoni.

Blízky profesionálny vzťah medzi Vlhovou a Magonim dokumentovalo aj vrúcne objatie tesne pred slávnostnou ceremóniou. "Pre mňa je Livio veľmi dôležitý, odovzdáva mi skúsenosti. Teraz mám okolo seba najlepší tím, ktorý odvádza úžasnú prácu. Sme na dobrej ceste. Veľmi sme si priali, aby som raz vyhrala obrovský slalom. Livio mi najviac veril, že na to mám. Urobili sme dobrý krok, že sme zmenili lyže. Už sme ich skúšali, ale nebola som si taká istá. Vo štvrtok sme dlho rozmýšľali, ktoré zoberieme, všetci boli za nové, ja som bola 50 na 50. Rozhodla som sa, že idem do toho, sú veľmi rýchle," dodala Slovenka.