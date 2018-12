Tyran partnerke bránil odísť z domu: Z dverí vybral kľučky, na spálni zaklincoval okná, a to nebolo všetko

Nezvyčajný prípad týrania partnerky sa odohral v dedine okresu Komárno. Muž bránil partnerke odísť z domu, z dverí vybral kľučky a zaklincoval okná na spálni. Keď mu družka navrhla rozchod, chcel od nej niečo nevídané. Čítanie nie je vhodné pre maloletých čitateľov a citlivé povahy.

Neprístojnosti sa odohrávali niekoľko mesiacov v obci okresu Komárno. Muž vyvolával konflikty a partnerku päsťami bil do hlavy a kopal ju. Žena nesmela sama odísť z domu. Keď tyran na chvíľu odišiel, ženu v dome zamkol. Nemohla ísť záchod, ktorý je na dvore.

Tyran v noci zamykal dvere na spálni, kľúče skryl a okná zaklincoval, aby družka nemohla odísť. Keď raz žena chcela ujsť, dobehol ju na ulici, zdrapil ju za krk a zatiahol naspäť do domu. Vo vnútri jej nožom prechádzal po chrbte a opýtal sa jej, ktorý prst jej má odrezať. Keď si žena nechala zovrieť vodu, ktorou si chcela umyť vlasy, oblial jej ruku vriacou vodou.

Nešťastná žena, ktorá sa začala zajakávať, mužovi jednu nedeľu navrhla rozchod. Čo jej na to povedal? "Ak sa sexuálne neuspokojíš do utorka, tak ti polámem obidve nohy, rozšliapem hlavu, zatvorím ťa do pivnice, kde ti budem týždeň ubližovať," povedal tyran.



Tyran sa iba rok pred vyčínaním vrátil z väzenia, v ktorom si odpykal trest šesť rokov za vydieranie. Trestný senát Krajského súdu v Nitre, ktorému predsedal sudca Petr Kaňa, nedávno poslal tyrana do väzenia na 10 rokov. Rozsudok je právoplatný.

"Mohli mu dať ešte viac, tá žena sa z týrania dodnes nevie spamätať. Ona sa síce istý čas živila tým najstarším povolaním, ale to neznamená, že ju má právo mlátiť," povedala suseda.