Zomrel izraelský spisovateľ Amos Oz († 79), ktorý dlhodobo kritizoval premiéra Netanjahua

Vo veku 79 rokov dnes zomrel izraelský spisovateľ Amos Oz. Informovala o tom na twitteri jeho dcéra Fania Ozova-Salzbergerová.

Amos Oz je najviac prekladaným spisovateľom v histórii Izraela a zároveň bol politickým aktivistom, ktorý dlhé desaťročia hlásal zmierenie medzi Židmi a Arabmi. Jeho diela boli preložené do viac ako štyridsiatich jazykov vrátane češtiny. Ako riešenie sporu medzi Izraelom a Palestínou navrhoval vznik dvoch štátov. Pre tento postoj ho niektorí považovali za zradcu. Toto označenie, ako povedal, nosil ako "odznak odvahy", pripomenul spravodajský server BBC.

"Môj milovaný otec práve zomrel na rakovinu. Choroba mala rýchly priebeh. Zomrel v pokoji v spánku, obklopený tými, ktorí ho milujú," napísala na twitteri spisovateľova dcéra. "Rešpektujte prosím naše súkromie. Na telefonáty nebudem reagovať. Vďaka tým, ktorí ho mali radi," dodala. Jeruzalemský rodák je autorom viac ako tridsiatich prozaických kníh (románov, zbierok poviedok či textov pre deti), ale aj mnohých stoviek esejí a článkov na politické témy, ktoré vychádzala v izraelskej i zahraničnej tlači. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení, napríklad Izraelskú cenu za literatúru či Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov.

"Amoz Oz vo svojich politicky angažovaných dielach vykresľuje živý obraz izraelskej spoločnosti so všetkými jej odtieňmi. Zachytáva rôznorodosť hlasov, ktoré v izraelskom štáte zaznievajú," odôvodnila vtedy porota Mierovej ceny nemeckých kníhkupcov svoje rozhodnutie. Oz sa narodil ako Amos Klausner v Jeruzaleme v rodine východoeurópskych Židov, ktorí sa prisťahovali do vtedajšej britskej mandátnej Palestíny v polovici 30. rokov. Uznávaný intelektuál na vlastnej koži zažil dve arabsko-izraelskej vojny a z tejto skúsenosti vyplýva aj jeho návrh kompromisného teritoriálneho vysporiadanie s Palestínčanmi, napísala agentúra Reuters.

"Nemôžeme byť jednou šťastnou rodinou, pretože nie sme šťastní a nie sme jedna rodina. Sme dve nešťastné rodiny. Musíme dom rozdeliť na dva menšie susediace byty," povedal Oz tento rok v rozhovore s Deutsche Welle pri príležitosti 70. výročia vzniku Izraela. Oz strávil vyše tridsať rokov v kibuci, kam odišiel v 15 rokoch potom, čo jeho matka spáchala samovraždu. Kibuc ho vyslal študovať filozofiu a literatúru na Hebrejskú univerzitu v Jeruzaleme. Potom sa do neho vrátil a napísal tu svoj prvý román.

V uplynulých rokoch sa Oz staval proti politike presadzovanej izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Vyhýbal sa oficiálnemu zastupovanie Izraela v zahraničí na protest proti tomu, čo nazýval "rastúcim extrémizmom" vlády svojej krajiny, napísala BBC. "Poviem vám, kde vidím hranicu," povedal Oz v rozhovore s televíziou BBC. "Keď ľudia o Izraeli tvrdia, že je odporný, do istej miery s nimi súhlasím. Ak v ňom vidia zosobnenie diabla, sú podľa môjho posadnutí, pomätení, ale aj to je stále legitímny (názor)," rozviedol. "Keď idú ale ďalej a hlásajú, že by nemal byť žiadny Izrael, tak tu sa protisinonistický pozícia stáva antisemitizmom".