Koniec stredoveku v popradskej Kvetnici: Neskutočné, čo miestni nemali desiatky rokov!

Obyvatelia sa dočkali. Ešte pred Vianocami bolo v Poprade – Kvetnici uvedené do prevádzky zrekonštruované verejné osvetlenie, ktoré bolo nefunkčné desiatky rokov.

„Aj keď pôvodný termín odovzdania diela bol až marec 2019, som veľmi rád, že po dohode so zhotoviteľom sa nám podarilo osvetlenie v Kvetnici uviesť do prevádzky do Vianoc tak, ako sme to sľúbili,“ povedal primátor Popradu Anton Danko a pokračoval: „Dôležitým krokom bola aj dohoda so spoločnosťou DANMIR, vďaka čomu sa nám podarilo získať do vlastníctva komunikáciu vedúcu k bytovým domom a odkúpiť pozemky v ich bezprostrednom okolí. To chceme využiť aj na zlepšenie situácie s parkovaním pre obyvateľov Kvetnice."

Rekonštrukcia, ktorú si vyžiadal zlý technický stav pôvodného osvetlenia, sa začala ešte v októbri. V trase pôvodného verejného osvetlenia bolo osadených 15 stožiarov s LED svietidlami. V snahe vyhnúť sa obmedzeniu dopravy na komunikáciách bola kabeláž uložená mikrotunelovaním priamo popod komunikácie. Táto technológia bola použitá aj v častiach pred obytnými domami, aby bol zachovaný prechod parkujúcich vozidiel. Celkové náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia predstavujú sumu 65 633 eur.