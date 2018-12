Veľký horoskop lásky od veštkyne Zany: Čo vás čaká v roku 2019?

Už zakrátko vykročíme v ústrety novému roku 2019. Asi všetci sme v kútiku duše zvedaví, čo nám prinesie v osobnom živote a vo vzťahoch.

Lásku či rozchod, šťastie alebo trápenie? Veštkyňa Zana našla odpovede na tieto otázky a poodkryla rúško tajomstva, ktoré zahaľuje našu blízku budúcnosť.

Vodnár

21.1. - 20.2.

Rodinný spor, ktorý doriešite vo februári, rozvráti vzťahy medzi príbuznými. Netrápte sa tým, nemá zmysel, aby ste sa snažili napraviť to, o čo druhí nestoja! V máji konajte v prospech partnerstva a nepočúvajte názory ľudí, ktorí budú mať tendenciu hovoriť vám, čo je pre vás správne a čo nie. Oni váš život nežijú! Na nový vzťah sa môžu tešiť osamelé srdiečka, vaša nová cesta začne plynúť v polovici novembra. Konfliktu s priateľom sa nevyhnete v druhej polovici decembra. Nesúďte to, čo bude povedané a namiesto toho sa nad pravdou zamyslite!

Ryby

21.2. - 20.3.

Do konfrontácií s príbuznými sa nepúšťajte v marci 2019, počas druhej polovice mája držte svoje emócie a slová na uzde. Nezabudnite si v júni nájsť čas na svojich priateľov, pretože vždy, keď ste to potrebovali, stáli pri vás. Do partnerského vzťahu by v septembri mali vniesť zmenu februárové Rybky, ktoré pociťujú čoraz viac vplyv nudy vo veciach lásky. O šťastnú budúcnosť vzťahu zabojujú v decembri tí z vás, ktorí sa spoločne s partnerom ocitli v kríze a dostali sa do situácií plných ticha. Pamätajte – komunikácia je základom všetkého!

Baran

21.3. - 20.4.

Starajte sa o svoju rodinu, mala by byť počas celého roka 2019 vašou prioritou! Osamelé srdiečka nájdu svoje šťastie počas prvých jarných dní a je možné i to, že sa z tohto priateľstva vykľuje životná láska. Barani, ktorí ste v manželstvách – pozor na flirtovanie! Neotvárajte v júli dvere, za ktorými sa skrývajú beznádej a smútok a neobjímajte bytosť, ktorej cieľom nie je vášnivá láska, ale len obyčajné zištné využitie. Od druhej polovice septembra občas strávte víkend bez partnera. Možno si myslíte, že by to váš vzťah ohrozilo, no opak je pravdou.

Býk

21.4. - 20.5.

V roku 2019 voľte vo vzťahu zlatú strednú cestu, ktorá je ideálnym riešením, aby ste do trochu nudného partnerstva vniesli niečo nové, vzrušujúce a príjemné. Vašu trpezlivosť a veľkorysosť osud riadne preverí v prvej polovici mája, keď sa vaša polovička začne správať zvláštne. Dajte si pozor na unáhlené slová, ktoré už nebudete vedieť zobrať späť! Nezadaným bude láska priať od septembra, tí z vás, ktorých bude v novembri lákať zakázané dobrodružstvo, dávajte pozor, aby ste neohrozili svoju lásku. December si vyhraďte pre blízkych a dobrých priateľov.

Blíženci

21.5. - 21.6.

Krivdu, ktorou vás v marci zasiahne príbuzný, neriešte! Táto osoba za vami v máji príde a vy nevyslovte nič, čo by bolo v rozpore s tým, čo cítite. Novému vzťahu, ktorý vám skríži cestu v septembri, dovoľte, aby vám vrátil úsmev na tvár a tichú radosť do duše. Prijmite lásku a začnite veriť, že vaša šťastná budúcnosť nie je iba ilúziou. Májoví Blíženci, najmä dámy, sa budú môcť v novembri tešiť z príjemných prekvapení v rodinnom kruhu. Počas Vianoc 2019 stretnete priateľa, ktorého ste celé roky nevideli a zistíte, že vám veľmi chýbal!

Rak

22.6. - 22.7.

Vo vašom partnerstve sa vystrieda celá škála emócií a niektoré vás naozaj potrápia. Pozerajte sa na plynúce udalosti s nadhľadom, lebo iba ten vám pomôže vždy nájsť správne riešenie. A nezabudnite počúvať svoju skvelú intuíciu! Júloví Raci sa v auguste budú musieť rozhodnúť, ktorej z dvoch bytostí, ku ktorým ich viaže láska, dajú prednosť. Na dvoch stoličkách už ďalej nemôžete sedieť! Pamätajte na to, že dokonalú rovnováhu nedosiahnete, a preto sa riaďte tým, čo vám bude hovoriť rozum. Svoje srdiečko z tejto debaty vynechajte.

Lev

23.7. - 22.8.

Koncom januára sa vám do vzťahu zamieša tretia osoba a naruší medzi vami dvomi všetko! Riešte situáciu tak, aby ste čo najskôr zmiernili napätie, ktoré v rodine zavládne. Nenechávajte nič nevypovedané, odpovedzte aj na nepríjemné otázky a pred partnerom nič netajte. Len maximálne otvorenou komunikáciou sa vám podarí do začiatku júla dať veci na správne miesto. Tí z vás, ktorí ste v dlhoročných manželstvách – skúste v novembri pre svoju lásku vyčariť pár romantických večerov vo dvojici. Áno, aj zašlú vášeň možno znovu prebudiť k životu!

Panna

23.8 - 23.9.

Spokojnosť vo vzťahoch vám hviezdy prinášajú od posledného januárového týždňa. Augustové Panny – dámy, síce stratia v apríli dobrého priateľa, ale takmer vzápätí im vesmír pošle do cesty novú tvár, priamo predurčenú na to, aby sa stala ich životnou láskou. So šarmom nič nepokazia septembroví páni, ktorí v septembri 2019 zažijú vo vzťahu menšiu krízu. Svoju polovičku sa snažte pochopiť, nešetrite milým slovom a láskyplným objatím. A tí z vás, ktorí ste presvedčení o tom, že vzťah musíte jednoznačne ukončiť – urobte to koncom novembra!

Váhy

24.9. - 23.10.

Po nepríjemnom rozpade minulého vzťahu konečne bude vo februári vaše srdiečko znovu plné očakávania, čo prinesie budúcnosť. Napokon, v citovej oblasti budete po celý zvyšok roka prežívať všetky emócie akoby dvojnásobne, ale s tým, že už presne viete, čo chcete v láske dosiahnuť. Októbrové Váhy by mali v septembri krotiť svoju podráždenosť a neprimerané kritizovanie partnera pre malichernosti. Nevyvolávajte zbytočné hádky, namiesto nich vzťah upevnite rešpektom a láskou. Inak sa v decembri ocitnete na ceste rozchodu.

Škorpión

24.10. - 22.11.

Vaše nedobré tušenia vzhľadom na partnerstvo sa naplnia vo februári, keď prejdete životnou skúškou. Vaša polovička zatúži po zmene a je dokonca možné aj to, že sa budete musieť popasovať s neverou. Kritické obdobie potrvá do začiatku júla 2019. Harmónia vo vzťahu by mala byť počas celého roka vašou prioritou! Príbuzných, ktorí sa medzi vás budú miešať, nepočúvajte, pretože touto cestou si musíte prejsť sami. Nezadaní Škorpióni stretnú svoju lásku v novembri!

Strelec

23.11. - 21.12.

V polovici januára vám do partnerstva zasiahne osoba, ktorá sa vás dvoch pokúsi rozdeliť. Tým, že pôjde o vášho príbuzného, sa celá situácia sťaží a prinesie vám nejednu bezsennú noc. Konajte rozumne a bez kriku! V júli 2019 k vám zavíta minulosť, ktorú ste nedoriešili, a prinesie so sebou vážne problémy. Osamelé dušičky stretnú svoju životnú lásku koncom augusta. Tento vzťah naplňte najskôr priateľstvom a nechajte ho postupne prerásť v niečo viac. Kráčajte pomalými krokmi a vychutnávajte si všetky krásne drobnosti svojho zamilovania.

Kozorožec

22.12. - 20.1.

Problémy medzi príbuznými by ste mali v jarnom období nechať na pokoji a nemiešať sa do nich. Už neraz sa vám totiž stalo, že napokon ste tými zlými boli vy! V druhej polovici júla 2019 preselektujte svoje priateľstvá a urobte v nich menší prievan. Noví priatelia, ale aj lásky vám začnú do života vstupovať od októbra, najvýraznejší v tomto ohľade sú januároví Kozorožci - muži. Akékoľvek nedorozumenia či nezodpovedané otázky riešte v decembri okamžite a neodkladajte ich na neskôr. Verte tomu, že nič vo vašom bytí sa nevyrieši samo od seba!

Viac sa dočítate v Novom čase Nedeľa

Chcete vedieť, ako sa vám bude dariť v práci alebo ako predísť zdravotným problémom? Kompletný veľký horoskop od Zany na rok 2019 nájdete už zajtra iba v Novom Čase Nedeľa.