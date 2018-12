Chlapček sa narodil s abnormálne veľkým jazykom: Čo vyzeralo roztomilo, sa razom zmenilo na nočnú moru

Deti sa dokážu o pozornosť hlásiť rôznym spôsobom. To, čo však títo rodičia považovali za hru, sa zmenilo na hrozivú diagnózu s náročnou liečbou.

Maličký Baker, ktorý sa narodil rodičom Seanovi a Farrah Rothovcom z americkej Oklahomy, mal ešte počas prvých ultrazvukových vyšetrení preukázateľne väčší jazyk, ako väčšina detí v tomto štádiu vývoja. "Vždy som si myslela, aké je to milé," povedala matka, ktorá okrem Bakera vychováva aj jeho 3 súrodencov.

Po narodení sa však ukázalo, že veľký jazyk predstavuje závažný problém. Baker nemôže jesť ani poriadne otvoriť ústa. Jeho rodičia sa okamžite začali zaujímať o to, ako by sa dal problém chirurgicky odstrániť. Podľa portálu Daily Mail však operácie, ktoré by pomohli zlepšiť jeho život, budú dokopy stáť približne 2 milióny dolárov. Okrem nadmerne dlhého a širokého jazyka totiž Baker trpí aj ďalšou nebezpečnou chorobou. Zúfalí rodičia okamžite začali s verejnou zbierkou, ktorá by im pomohla zvládnuť túto neľahkú situáciu. "Keď bude rásť, môžu mu jazyk zdeformovať čeľusť aj pery. Keď sa narodil, dokonca sme pridávali jeho fotky na internet, lebo sa nám s vyplazeným jazykom zdal veľmi roztomilý. Teraz vieme, že bojuje o život."

Mama malého chlapčeka dodala, že množstvo doktorov ani nevedelo, o akú chorobu ide. Jeho súboj s osudom sa začal hneď po narodení, keď mu museli doktori operovať obličku a ďalšie vnútorné orgány, ktoré mu trčali z bruška. O pár týždňov neskôr krvné testy odhalili masívny nádor na jeho pečeni. Takúto formu rakoviny má len jeden z 500 000 ľudí. Zdá sa teda, že malý chlapček má veľkú smolu na jedinečné ochorenia. "Nikdy som sa nebála, že zomrie, i keď si každý deň myslím niečo iné, nikdy som sa nebála," povedala Bakerova mamička. "Bude zaujímavé sledovať, ako mu budem vysvetľovať, odkiaľ má na sebe toľko jazvičiek, keď vyrastie," dodala optimisticky.