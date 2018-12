Rytmusova premiéra v ringu: Ako hodnotia jeho výkon skutoční experti na box?

Československý súboj raperov v pražskej O2 Aréna v rámci galavečera bojových umení vyhral na body Otakar Marpo Petřina (33), vicemajster republiky v thajskom boxe. Favorit poslal Patrika Rytmusa Vrbovského (41) v jeho premiére v ringu trikrát k zemi.

Čo na premiérový výkon Slováka hovoria skúsení experti?

Tibor Hlavačka (64): Chceli sa pobaviť

„Obaja sú celebrity, ktoré sa chceli pobaviť a vybrali si na to box. Mohli si aj futbal... Medzi povrazmi urobili niečo pre svoju popularitu. Boxovať sa len snažili, ale ten náš si za to, že prežil tri počítania, zaslúži uznanie! Len škoda, že na takýto zápas príde 17 000 ľudí a na boxerské športové duely ledva pár stoviek,“ povedal bývalý reprezentačný tréner ČSSR a SR.

Tomi Kid Kovács (41): Má môj obdiv

„Keď ho prvý raz počítali, už som čakal koniec. Ale za to, že sa otriasol a vydržal šesť kôl, si zaslúži môj obdiv. V ringu predviedol to, na čo momentálne má. Kým dodržiaval dohodnutú taktiku, bolo to dobré. Potom nastal skrat v hlave a prišli údery, pred ktorými som ho varoval,“ uviedol šéf slovenského boxu a reprezentačný tréner.

Štefan Amigo Sarkozy (74): Súper Rytmusa šetril

„Bolo zjavné, že sa poznajú, a preto český borec Rytmusa šetril. Treba ale uznať, že obaja bojovali so srdcom. Na pohľad to bol kvalitný zápas, ale v skutočnosti nerobili veci tak, ako by sa v ringu robiť mali. Bolo vidno, že Rytmus chce uspieť, len ešte nemá potrebnú kvalitu,“ zhodnotil zápas vicemajster ČSSR v mušej hmotnostnej kategórii (1973), prezident Box Clubu Róm Slovakia.