Michal chce pokoriť svetový rekord: So superlyžami prekonám rýchlosť 254 kilometrov za hodinu!

Dostal predčasný darček, radosť z neho bude mať ešte dlho! Michal Bekeš (28) zo Ždiaru má veľmi nezvyčajné slovenské prvenstvo. Je to náš najrýchlejší lyžiar a piaty na svete.

Tento rok mal trochu predčasné Vianoce - dostal tri páry lyží, aké v obchode nekúpite. Jeho sen byť najrýchlejší na svete sa tak priblížil doslova míľovými krokmi. Michal Bekeš (28) je piaty najrýchlejší lyžiar na svete s rýchlosťou 223,4 km/h. Aktuálny svetový rekord je 254 km/h a ten by chcel túto sezónu prekonať. Dopomôcť k tomu by mu mali špeciálne lyže, ktoré dostal od výrobcu ako darček pred Vianocami.

Otvoriť galériu Vo Varse túži prekonať svetový rekord. Zdroj: amb „S takýmito lyžami Atomic mám veľkú šancu dosiahnuť môj sen a byť najrýchlejší na svete,“ vysvetľuje športovec, ktorý sa rýchlostnému lyžovaniu venuje len tri roky a už má za sebou obrovské úspechy. Oporou mu je manželka Veronika (25). Je jeho trénerkou, šoférkou i manažérkou. „Pri zjazde nesmiete robiť chyby, lebo by to mohla byť vaša posledná chyba. No Michalovi verím,“ prezradila. Superlyže sú dlhé 238 cm.

„Ich výroba je špeciálna, preto ich nekúpite ani v obchode. Aj viazanie na nich je prispôsobené na extrémne sily. Tu nejde o to, aby sa vám pri páde viazanie vyplo, ale aby sa nevyplo počas jazdy. Lebo ak už spadnete, dolámete minimálne lyže, ak nie aj seba,“ konštatoval Peter Lichý (55), majiteľ siete športových predajní.

Potom ho čaká stredisko Vars, kde sa budú zdolávať svetové rekordy a kde túži prekonať 254-kilometrovú rýchlosť.

Rekordman v číslach

Dĺžka lyží - 238 cm

Michalov rekord - 223,4 km/h

Svetový rekord - 254 km/h

Priemerné maximálne rýchlosti dnešných áut - 185 km/h

Začínal - v roku 2015