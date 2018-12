Samko po odobratí sociálkou trávil sviatky doma: Vianočné zmierenie s rodinou

Šťastné chvíle pri stromčeku. Manželia Belkovci tvrdia, že im pred 2 mesiacmi sociálne pracovníčky uniesli syna Samka (14) zo školy bez súdneho rozhodnutia a následne ho umiestnili v krízovom centre Náruč.

Chlapca pustili domov aspoň na Vianoce, no hneď po Druhom sviatku vianočnom sa musel vrátiť naspäť do krízového centra. Čas, ktorý bol pre chlapca (14) možnosťou stráviť Vianoce v kruhu rodiny, bol preňho najvzácnejším darčekom, aký mohol dostať. „Som šťastný, som tu ako v nebi, je mi super,“ povedal Samko rodičom a rovnako pozitívne sa vyjadril do telefónu riaditeľovi Detského krízového centra Náruč Róbertovi Braciníkovi.

Telefonátmi totiž zisťoval, ako sa chlapec cíti počas vianočných sviatkov s rodinou. Samko sa mohol tešiť zo spoločnej štedrovečernej atmosféry, z darčekov aj z rozhovorov a hrania sa so súrodencami. „Po štedrovečernej večeri nám povedal, že nevedel, že to môže až takto dopadnúť. Keď oslovil učiteľku a ona kontaktovala krízové centrum, hneval sa na nás a nevedel si poradiť s našou prísnosťou. My sme mu totiž v tých dňoch zakázali športový krúžok aj počítač pre zhoršenie prospechu v škole a to ho nahnevalo. Zdôveril sa nám, že už by to takto neriešil. Hovoril o tom sám, nenútili sme ho, ne­chceli sme žiadne konfrontácie,“ povedala pre Nový Čas mama Dana (37).

Už o pár týždňov sa má narodiť do rodiny siedme dieťa. Na Filipa sa Samko teší, ale nakoľko si užije jeho prítomnosť, rodina zatiaľ nevie odpovedať.usmieval sa otec.

Samko napokon po rozhodnutí vedenia krízového centra v spolupráci so sociálnou kuratelou bude so svojou rodinou od Silvestra do 4. januára. Chlapec teraz bude absolvovať sériu terapií, aby sa naučil komunikovať v rámci rodiny svoje pocity a mamu, ktorá každú chvíľu porodí, stále vyšetruje polícia v súvislosti s trestným činom týrania.