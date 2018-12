Vodiči, toto je pre vás: Po akom čase môžete sadnúť za volant, ak vypijete víno či tvrdý alkohol?

K sviatkom a hlavne k oslave Nového roka u nás už štandardne patrí alkohol. Bolesti hlavy či problémy so žalúdkom sa dajú zvládnuť, riskujú však tí, ktorí sa rozhodnú po ťažkej noci šoférovať. Polícia upozorňuje na zostatkový alkohol. Sadnúť za volant by ste si mali, až keď máte istotu, že nenafúkate!

S množstvom vypitého alkoholu by to nemal preháňať nik, zabávať sa dá aj bez neho. Obzvlášť pod kontrolou by ho mali mať tí, ktorí majú v pláne šoférovať. U nás totiž platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. Rizikový je aj zostatkový alkohol.

„Rozlišujeme triezvosť, či alkohol na neho vplýva, a potom prítomnosť alkoholu v organizme. Je iné byť pod vplyvom a iné mať v sebe ešte nejaké stopové množstvá alkoholu,“ upozorňuje riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Môžete sa cítiť fajn, ale aj tak pri kontrole nafúkať.

Alkohol dostanú z tela tekutiny

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Čím je človek starší, tým toleruje horšie alkohol. Čím je fyzicky slabší - chudší, toleruje menšie množstvo. U žien je nižšia tolerancia alkoholu daná hormonálne. Cesta, ako dostať čo najrýchlejšie z tela alkohol, je vypiť čo najviac tekutín. Nejde tu o jeho zriedenie, ale o to, aby človek alkohol z tela vymočil, vydýchal a vypotil.

