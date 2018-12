Žena si kúpila dievčatko († 5) ako slúžku: Malý anjelik sa raz pomočil v posteli, stihol ho krutý trest

Nemeckí vyšetrovatelia v piatok obvinili nemeckú občianku v súvislosti s umučením dievčatka a ďalšími zločinmi, na ktorých sa podieľala počas jej pobytu v Iraku.

Dvadsaťsedemročná žena, ktorú nemecké úrady identifikovali iba ako Jennifer W., sa pred niekoľkými rokmi pridala v Iraku k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a podieľala sa na zverstvách, ktoré táto organizácia v krajine páchala.

Žena, ktorú nakoniec zatkli v Turecku a v roku 2016 deportovali do Nemecka, bola podľa nemeckých vyšetrovateľov členkou jednotiek "mravnostnej polície" Islamského štátu. Jej "práca" spočívala v tom, že hliadkovala v parkoch viacerých irackých miest a upozorňovala svojich kolegov z IS na ženy, ktoré neboli zahalené presne podľa striktných extrémistických pravidiel vyžadovaných islamskými fanatikmi. Žena si okrem toho aj so svojím manželom, ktorý tiež patril k IS, "kúpila" ako slúžku päťročné dievčatko, ktoré potom táto dvojica týrala. Muž dievčatko za trest za to, že sa pomočilo v posteli, spútal a nechal ležať pred domom, kde zomrelo od smädu.

Jennifer W. je v tomto prípade vinná podľa nemeckých vyšetrovateľov minimálne tým, že dievčatku nijako nepomohla a nechala ho zomrieť.