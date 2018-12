Najtragickejšie úmrtia tohto roka na slovenských cestách: Otcovi Marianny († 17) sa naskytol príšerný pohľad

Ich rodiny majú za sebou nie najkrajšie, ale najsmutnejšie sviatky v roku. Aj tento rok zahynulo na slovenských cestách pri dopravných nehodách množstvo ľudí.

Žiaľ, niektorí z nich chybu neurobili, napriek tomu už svojich blízkych, lásky či kamarátov nikdy neobjímu. Nový Čas prináša prehľad najzbytočnejších úmrtí, ktoré v tomto roku otriasli Slovenskom.

Január

Marianna skonala vedľa svojej lásky

Novoročný podvečer sa pre zaľúbencov Mariannu († 17) a Štefana (20) z okolia Vranova nad Topľou skončil najhoršie, ako mohol. Mladý párik sa šiel povoziť za dedinu. Z Hermanoviec nad Topľou smerovali do Bystrého. Jazda sa v okamihu zmenila na tragédiu. „Vodič približne 250 metrov pred obcou Bystré zišiel s vozidlom mimo cesty v smere svojej jazdy do priekopy, kde po asi 20 metroch narazil prednou pravou časťou auta do stromu,“ opísal nehodu policajný hovorca Daniel Džobanik.

Auto následne katapultovalo na cestu, kde z neho zostal motor a napokon ho odhodilo do protismeru. Dievčina sediaca na mieste spolujazdca náraz neprežila, chlapec skončil so zraneniami v nemocnici. Vozidlo ostalo úplne zdemolované. Užialený otec dievčiny poslal do redakcie Nového Času list, v ktorom sa s Mariannkou rozlúčil a opísal najsmutnejšie okamihy života celej rodiny: „Naskytol sa mi hrozný pohľad, najprv som zbadal úplne zdemolované auto, resp. pravú stranu a vedľa pri ceste modré vrece, ktorým bola zakrytá moja zlatá Mariannka. Skočil som k nemu, odkryl a myslel som, že od hrôzy tam zomriem tiež. Bola celá od krvi, polámané ruky, nohy, no niečo hrozné. Dvíhal som ju zo zeme a kričal: ,Nie, nie, Mariannka nie, Pane Bože nie, vstávaj, nie, to nie je možné...'"

Marianna († 17) sediaca na mieste spolujazdca náraz neprežila, Štefan (20) skončil v nemocnici.

Mladíka uznal súd vinným z prečinu usmrtenia. Dostal trest odňatia slobody vo výmere 24 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu 36 mesiacov. Podľa hovorkyne Krajského súdu v Prešove Ivany Petrufovej dostal Štefan M. aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov po dobu 48 mesiacov. „Trestný rozkaz Okresného súdu Vranov nad Topľou nadobudol právoplatnosť dňa 24. júla 2018,” dodala.

September

Osudný návrat z pohrebu kamaráta

Tatina si budú pamätať už len z fotiek... Marián († 38) sa vracal ešte začiatkom septembra na motorke z pohrebu kamaráta – motorkára Tomáša († 27). Otcovi dvoch malých detí, ktorý rovnako sedel na motorke, však vletelo pri obci Babindol (okr. Nitra) do protismeru auto.

Motorkár, ktorý sa vracal z pohrebu kamaráta, v nemocnici zraneniu podľahol,“ informovala Božena Bruchterová, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Po mužovi ostali dve maličké detičky, Marko (5) a Sandra (2).Nech nám ho vrátia...“ prezradila smutne jeho sestra Lucia. V prípade zatiaľ nikto nie je obvinený.