Pošta chcela vydať známku s fotkou vylodenia v Normandii: Trapas, ako si mohli toto nevšimnúť?!

Britskej Kráľovskej pošte sa podaril pekný trapas. S predstihom zverejnila známku k výročiu vylodenia v Normandii. Použili na ňu historickú fotografiu. Problém je, že na nej nesedí miesto, čas, typ lode a ani vojaci. Vlastne na nej nesedí nič.

Deň D nastal 6. júna 1944, keď sa v Normandii vylodilo vyše 150-tisíc britských, amerických a kanadských vojakov. Bol to začiatok úspešnej spojeneckej invázie do Európy. Nadchádzajúce 75. výročie si Kráľovská pošta pripomína známkami, na ktorých Briti logicky očakávajú britských vojakov. Ešte aj ostatní spojenci z Normandie by boli vhodní. Ale že sa známka trafí úplne vedľa, nečakal asi nik.

Historická fotka, z ktorej dizajnéri Kráľovskej pošty vychádzali, vznikla o mesiac skôr, v máji 1944. Je na nej veľká americká výsadková loď LCI(L)-30. Pár z týchto plavidiel sa objavilo aj v Normandii, ale až neskôr. V prvej vlne boli nasadené menšie výsadkové člny. Vojaci na snímke sú americkí mariňáci. V Normandii sa vyloďovali príslušníci americkej armády, nie námornej pechoty.

Záber tiež urobili na opačnej strane sveta - v Sarmi na severnej strane ostrova Nová Guinea. Mesto dnes patrí Indonézii. Na jednu malú známku celkom slušná zbierka chýb. Kráľovská pošta sa hneď stala terčom kritiky na sociálnych sieťach a už deň po zverejnení dizajnu vyhlásila, že táto známka v júni do predaja nepôjde.

Deň D