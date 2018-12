Turjanovej manžel Vaculík po strastiplných skúsenostiach: Strach o synov!

Pretekárov z nich nechce! Plochodrážnik Martin Vaculík (28) má s herečkou Kristínou Turjanovou (39) dvoch malých synčekov.

Prominentní manželia už teraz majú jasnú predstavu, akým smerom by sa mala uberať kariéra malého Marka (3) a Maxima (1). Pretekár vysvetlil, prečo nechce, aby sa synčekovia vybrali v jeho športových šľapajach. Martin Vaculík je známy a úspešný plochodrážnik, no šport, ktorému sa venuje, má aj svoju odvrátenú stranu. A pred ňou chce uchrániť svoje dve malé deti.

„Určite by som ne­chcel, aby išli v mojich šľapajach.A to neviem, či by som pri nich vydržal. Už teraz som dosť nervózny, keď ide Marko na bicykli.povedal pre časopis Cafe news športovec, ktorý mal

Podobné obavy nedávno vyjadrila aj Vaculíkova manželka Kristína Turjanová, keď priznala, že nie je nadšená predstavou, že by sa niektorý zo synov venoval tomuto nebezpečnému športu.